На Алтае будут строить новые дороги за счет экономии на старых

Барнаул, , 10:53 — REGNUM В Алтайском крае собираются передать Росавтодору около 400 км автодорог регионального значения, а на «гипотетически сэкономленные» при эксплуатации этих дорог средства начать строить в крае новые трассы. Об этом заявил глава региона Александр Карлин, сообщает 25 января пресс-служба краевой администрации.

Выступая с отчётом перед депутатами краевого законодательного собрания, губернатор отметил, что передавая 400 км региональных трасс под управление Росавтодора (с финансированием эксплуатации трасс за счет федерального бюджета) край сэкономит деньги, которые федеральный центр предложил направить на строительство новых автотрасс.

«Мы решили, что такой обмен для нас будет полезным», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил, что для Алтайского края, как региона, через который автотранспорт следует на Дальний Восток, в Западную Сибирь и страны Азии, такой проект является «прорывным».

Напомним, через Алтайский край проходят две федеральные трассы, в регионе — одна из самых протяжённых региональных дорожных сетей в стране (около 17 тыс. км автодорог).

По информации властей региона, в 2017 году в крае отремонтировали, реконструировали и построили 950 км автодорог и 28 мостов.

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