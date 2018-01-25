Власти района в Зауралье оставляют без тепла 33 тысячи человек?

Шумиха, Курганская область, , 10:52 — REGNUM Власти одного из районов Курганской области могут с 1 февраля лишить отопления практически 33 тысячи человек по причине отключения от теплоносителя жилых домов и объектов соцкультбыта. ООО «Газпром межрегионгаз Курган» направило единственному поставщику тепла на территории города Шумиха и Шумихинского района предупреждение об ограничении поставок газа из-за долга без малого в 15 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Энергосервис» обслуживает 11 работающих на газе котельных, которые поставляют теплоноситель в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы. Основной должник — районные отделы образования и культуры, которые имеют перед теплогенерацией долг более 16 млн рублей.

«Даже своевременно обращаясь в суды, мы не можем получить деньги с администрации Шумихинского района. Объясняют, что в бюджете нет денег. Мы обращались в область, и правительство ответило нам, что полностью исполнило свои обязательства по перечислению средств на оплату коммунальных услуг», — сообщил Znak.com юрист ООО «Энергосервис» Михаил Ефимов.

Полноту расчетов с Шумихинским районом подтверждает и заместитель начальника управления ЖКХ Курганской области Борис Чепурной.

Ситуация с долгами за газ напоминает проблемы с руководителями Звериноголовского района Курганской области, которые деньги на зарплаты учителям, перечисленные региональными департаментами, тратили не по назначению. На данный момент там работают Следственный комитет и прокуратура региона.

В администрации Шумихинского района заявляют, что часть долга перед ООО «Энергосервис» погасят до обозначенного срока. Сколько именно собираются перечислить, районные власти не уточняют. Отметим, задолженность тянется с апреля 2017 года.

Прокурором области Игорем Ткачевым поручено проверить причины образования долгов за тепло в Шумихинском районе, а также дать объективную оценку действиям должностных лиц, допустивших указанную ситуацию.

В ООО «Газпром межрегионгаз Курган» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что еще в декабре 2017 года на межведомственной комиссии с участием сотрудников прокуратуры главы муниципалитетов-должников были предупреждены об ограничении поставок ресурсов для теплоснабжающих организаций ООО «Теплофикация» (Белозерский район), ООО «Энергосервис» (Шумихинский район), МУП «Теплогарант» (Шатровский район), ПАО «Курганская генерирующая компания» (Курган).

Отметим, что в Уральском федеральном округе с 22 февраля появились «точки замерзания» по иной причине — прорывы труб теплоснабжения. Но первооснова коммунальных катаклизмов везде одна — ненадлежащая работа чиновников.

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