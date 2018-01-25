Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на радио и ТВ

Москва, , 10:01 — REGNUM Законопроект, предлагающий запретить рекламу лекарств на телевидении и радио, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Авторы инициативы отмечают, что в случае болезни большинство граждан РФ зачастую предпочитают самолечение вместо квалифицированной помощи. Так, по данным опросов, к врачам обращаются не более 20% граждан, в то время как порядка 60% принимают решение лечиться самостоятельно.

«Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле‑ и радиопрограммах. Через каждые 15 минут реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и другие», — объясняют авторы законопроекта.

При этом, отмечают они, мало кто из граждан обращает внимание на фразы о том, что у каждого из рекламируемых лекарств имеются противопоказания и перед тем, как их принимать, необходимо проконсультироваться с врачом. Вместо этого заболевший гражданин под воздействием рекламы идет в аптеку и покупает препарат, о котором услышал в рекламе.

«Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер», — подчеркивают депутаты.

По их данным, в год из-за самолечения погибает более 60 тыс. граждан РФ. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место в мире по смертности.

«Для разрешения этой ситуации в странах Евросоюза и США были приняты решительные меры по ужесточению рекламного законодательства лекарственных препаратов. Во всех странах ЕС запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов», — отмечают авторы инициативы.

Такую же практику депутаты хотят распространить и в РФ. Так, в частности, они предлагают запретить рекламу лекарств по телевидению и радио. При этом такой запрет никак не ограничит права граждан получать информацию о любом лекарстве — ее можно будет посмотреть в интернете и других СМИ, уверены авторы документа.