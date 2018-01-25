Немецкое издание раскрыло связь Порошенко с фирмой в Германии

Киев, , 08:48 — REGNUM Немецкая фирма, аффилированная с группой компаний президента Украины Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро», нарушила закон Германии о прозрачности данных, сообщает 24 января Deutsche Welle.

Согласно сообщению, Германия создала по требованию ЕС реестр прозрачности владельцев фирм в рамках борьбы с отмыванием денег. Все немецкие фирмы должны указывать конечных бенефициаров в реестре прозрачности. Однако фирма Interstarch GmbH, тесно связанная с украинским бизнесом Порошенко, не внесла фамилии своих конечных бенефициаров в реестр.

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Издание отмечает, что официально владельцем миноритарной доли в Interstarch GmbH является «Интерстарч Украина», которая входит в холдинг Порошенко «Укрпроминвест-Агро». При этом акции фирме «Интерстарч Украина» продала кипрская компания Camarin Limited, владельцем которой является Сергей Зайцев — многолетний топ-менеджер кондитерского концерна Roshen, который принадлежит Порошенко.

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Тем не менее ни Порошенко, ни Зайцев, ни вообще лица из украинских фирм не значатся конечными бенефициарами немецкой Interstarch GmbH, что, очевидно, является прямым нарушением немецких законов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко потратил на новогодние «каникулы», по данным СМИ, порядка $500 тыс., при этом «отпуск» проходил в строжайшей секретности.

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