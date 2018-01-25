Россельхознадзор: 25% сыров в России украинского происхождения

Москва, , 08:44 — REGNUM В Россию ежегодно поставляется 150−300 тыс. тонн сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры. Об этом заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РБК.

При этом она отметила, что до 25% сыров, поставляемых в Россию, могут быть украинского происхождения.

По мнению официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, запрещенная из-за продовольственного эмбарго, введенного в 2016 году, сырная продукция переупаковывается в Белоруссии и ввозится под видом сыра из Македонии и Ирана.

Так, в октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная Горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из Македонии, Китая, Ирана, Сан-Марино.

После запросе Россельхознадзора в ветеринарные службы этих стран выяснилось, что данная продукция ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружалась.

«Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в частности, через «Белтаможсервис»)», — говорится в открытом письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Он отметил, что на территорию России может поставляться «небезопасная и низкокачественная продукция».

Россельхознадзор намерен выступить с предложением внести сыроподобную продукцию в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это необходимо для контроля за качеством поступающих в Россию сыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние 10 лет отмечается рост производства сыра и сырных продуктов. За 11 месяцев 2017 года российскими сыроделами произведено более 603 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года (556 тыс. тонн).

Рост отечественного производства сыров обеспечил замещение сыров импортного производства. За 11 месяцев импортировано 202,7 тыс. тонн сыра, что на 2,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 года (204,2 тыс. тонн).

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