Главный экономист Всемирного банка уходит в отставку

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Решение уйти в отставку принял главный экономист Всемирного банка, профессор экономики Нью-Йоркского университета Пол Ромер, сообщает 24 января газета Financial Times.

Об уходе ведущего менеджера сотрудникам сообщил президент Всемирного банка Джим Ём Ким. Глава организации поблагодарил Ромера за работу и назвал «опытным экономистом и дальновидным человеком».

Отмечается, что Ромер занял должность в октябре 2016 года, после чего «вступил в борьбу» с другими сотрудниками, но в результате не сработался с ними из-за своего резкого характера. В соответствии с источниками издания, сотрудник банка вернется на работу в Нью-Йоркский университет.

Пол Ромер — лауреат премии Ректенвальда в 2002 году, основоположник модели Эрроу — Ромера, в соответствии с которой технический прогресс является следствием результата обучения работников в процессе деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирный банк может лишить Киев гарантий на $800 млн в случае принятия Верховной радой закона об антикоррупционном суде в его нынешней редакции, предложенной президентом Петром Порошенко.

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