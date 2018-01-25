Ралли по нефти усилилось

Москва, , 07:30 — REGNUM Торги по нефти 24 января завершились ростом. Большую часть времени цена находилась в боковом движении между $69,63 и $70,21, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

После публикации данных минэнерго США продавцы пытались пробиться через уровень $69,50, но потерпели неудачу. Запасы нефти в США снизились, но выросли добыча и запасы нефтепродуктов.

Запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 19 января, снизились на 1,1 млн до 411,6 млн баррелей (прогноз был — 1,0 млн баррелей). Запасы бензина в США увеличились на 3,1 млн, до 244 млн баррелей (прогноз был +2,5 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 600 тысяч до 139,8 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 128 тысяч, до 9,878 млн баррелей в сутки.

Поддержку покупателям оказало повсеместное ослабление американской валюты на мировом валютном рынке. Его обрушение вызвал министр финансов США Стивен Мнучин, который на встрече в Давосе заявил, что ослабление курса доллара является положительным фактором для торговли.

Сегодня, 25 января, Brent стоит 71 доллар (+0,40%). Доллар находится в свободном падении, и вряд ли что сейчас заставит покупателей фиксировать прибыль. Скорее всего, они нацелятся на уровень $72. Он может на время остановить рост котировок.

Дополнительная поддержка нефтяному рынку исходила от новостей из Нигерии и заявлений министра нефти Саудовской Аравии.

В Нигерии боевики угрожают возобновить бомбардировку нефтяных объектов региона. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК вряд ли изменит свой курс в июне.

Напомним, 24 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,81%, до $69,96 за баррель, WTI — на 3,63%, до $65,61 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,43 за баррель.

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