«Ростсельмаш — Рогозин — Росатом»: новая теория о заговоре Кремля в Литве

Олег Михайлов, , 18:03 — REGNUM

В Литве как практически все центральные СМИ, так и оппозиционные консерваторы продолжают кампанию по дискредитации победившего на прошлых парламентских выборах председателя Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунаса Карбаускиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января. В СМИ за январь было опубликовано несколько десятков материалов о якобы непрозрачном бизнесе сельскохозяйственного предприятия, которым до избрания в парламент руководил Карбаускис. Последнюю порцию компромата, в которой Карбаускис на сей раз обвинён в служении России, вбросил экс-премьер Литвы, экс председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс.

«Многое было тщательно расследовано: от особенностей бизнеса, связанного с удобрениями, до трудностей владения землей площадью десятки тысяч гектаров; от миллионных подарков сыновьям до вексельной эпидемии, которая прогнала фермеров с земли; от измерений качества покупаемого зерна до вопросов, кто на самом деле владеет этим имуществом: сын Рамунас или отец Чесловас, который когда-то был не только председателем колхоза, но и депутатом Верховного Совета Литовской Советской Социалистической Республики и членом Президиума Содружества книжных товарищей СССР», — рассуждает на своей страничке в социальной сети Facebook Кубилюс.

«Но особенности бизнеса Карбаускиса достойны внимания не только потому, что они рассказывают обо всех бедах нашего сельского хозяйства. Они достойны внимания и потому, что, возможно, они раскрывают и другие, куда более серьезные проблемы нашего государства. Я имею в виду нашу уязвимость в разных гибридных войнах, которые ведет Россия. Это отдельная тема, требующая куда более глубокого анализа и более широкого контекста», — уверен Кубилюс.

Дальше он подробно описывает, почему Карбаускис якобы действительно связан едва ли не с высшим руководством России. «Я имею в виду довольно широко обрисованную в прессе операцию, когда Agrokoncernas Карбаускиса в 2013 году стал уполномоченным продавцов комбайнов «Ростсельмаша» в Литве, вытолкнув из этого бизнеса предприятие Йонаса Юсиса Livila, которое успешно работало в этой сфере десятки лет. Эта история довольно хорошо рассмотрена литовскими СМИ», — пишет политик.

Фабула этой истории: компания Livila много лет была уполномоченным представителем «Ростсельмаша» в Литве, работала успешно, получала награды от «Ростсельмаша» как лучшая дилерская компания, пока в ноябре 2012 года в конце концов якобы не получила звонок от Agrokoncernas.

«Позвонили люди Карбаускиса и потребовали, что мы им продали дилерство. Это было скорее не предложение, а требование», — позже сокрушался в СМИ директор Livila.

И хотя владелец Livila отказался выполнить это требование, уже в декабре 2013 года Agrokoncerno technika стала вторым официальным представителем «Ростсельмаша» в Литве. «Вторым, который быстро убрал с дороги первого, потому что у него были возможности подавать технику «Ростсельмаша» по более низкой цене», — продолжает Кубилюс.

По его мнению, «очевидно, что такие изменения, выгодные предприятию Agrokoncernas, не могли произойти без решения владельцев самого «Ростсельмаша» уступить прибыльные продажи своей продукции в Литве бизнесу Карбаускиса». «Вот здесь и начинаются самые интересные моменты бизнеса Карбаускиса, которые в Литве практически не расследовались. Но между тем они очень важны. Поэтому при рассмотрении бизнеса Карбаускиса, помимо земель, удобрений, векселей, не стоит забывать и о российских комбайнах», — уверен политик.

По его утверждению, Карбаускис перенял бизнес с российскими комбайнами в 2013 году. Это спустя год после прошедшего в 2012 году референдума «против Висагинской АЭС», в результатах которого якобы «был заинтересован не только «Росатом», но и сам Кремль». «Это хорошо видно в деле вотума недоверия в отношении Миндаугаса Бастиса (обвинённый в госизмене из-за знакомств с «Росатомом» литовский политик, который сейчас дожидается финальной стадии импичмента — прим. ИА REGNUM )», — пишет в Facebook Кубилюс.

«Что здесь общего с российскими комбайнами? Стоит вспомнить, что одними из самых больших энтузиастов против Висагинской АЭС были Карбаускис, его партия и член сейма Видмантас Жемялис, отец известного предпринимателя Гедиминаса Жемялиса. И вот в таком контексте нужно задать главный вопрос, на который до сих пор в Литве никто не пытался ответить: что связывает Рогозина, Карбаускиса и Жемялиса»? — задаётся вопросом Кубилюс и сам же в подробном размышлении рисует теорию заговора против Литвы.

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ИА REGNUM переводит на русский язык тезисы экс-премьера, которые уже заинтересовали местные СМИ, дословно:

«1) Дмитрий Рогозин — хорошо известный российский политик, известный националист, который пропагандирует «Великую Россию», после оккупации Крыма попал в список первых семи лиц, в отношении которых США применили личные санкции. Рогозин с 2011 года занимает должность вице-премьера России, который «отвечает за военный промышленный комплекс, атомную энергетику, строительство кораблей, авиационную и радиоэлектронную промышленность, даже за пограничную политику» По словам известного эксперта по России Марюса Лауринавичюса, члены клана Рогозина были главными архитекторами оккупации Крыма

2) Известный литовский обозреватель Рамунас Богданас опубликовал текст: «Есть один способ остановить строительство Белорусской АЭС», в котором была написана такая новость о Рогозине и Висагинской АЭС: «Один высокопоставленный и опытный литовский политик мне рассказал, что нынешний вице-премьер России Дмитрий Рогозин ему открыто говорил, что их цель — разрушить любые проекты Литвы в сфере ядерной энергетики и построить нам свои АЭС».

3) Лауринавичюс в опубликованном тексте «Россия В. Путина. Агрессия на Украине. Что ждет ее архитекторов?» утверждает, что одна из трех основных организаций, финансировавших оккупацию Крыма — межрегиональная общественная организация «Вече» — тесно связана с людьми, приближенными к клану Рогозина — предпринимателем, совладельцем «Ростсельмаша» и связанных с ним других бизнес-структур Константином Бабкиным, Михаилом Делягиным и Максимом Калашниковым».

4) Константин Бабкин — не только владелец «Ростсельмаша», но еще активный националист, лидер «Партии дела», 10 марта 2014 года в центре Москвы вместе с Лимоновым и еще несколькими сотнями последователей устраивал демонстрации и сам публично требовал, чтобы референдумы были проведены не только в Крыму, но и в других регионах Украины. Неудивительно, что он финансировал и операцию Рогозина при оккупации Крыма.

5) В октябре 2012 года состоялся референдум «против Висагинской АЭС». Его результаты должны были обрадовать Рогозина, в обязанности которого входит и контроль над атомной энергетикой России. За такие результаты Кремль может отблагодарить того, кто значительно повлиял на такой исход референдума.

6) Карбаускис, который активно выступал против Висагинской АЭС, уже в ноябре 2012 года начинает думать, как перехватить в Литве прибыльный бизнес «Ростсельмаша», которым владеет друг Рогозина Бабкин. И у Карбаускиса получилось. Друг Рогозина Бабкин решает, что в Литве технику «Ростсельмаша» будет продавать Agrokoncernas Карбаускиса. Бывают же такие совпадения, но как говорят классики — кто может отрицать, что???

7) Сын другого активного участника референдума Жемялиса, известный предприниматель, также был рад 2013 году. В тот год было объявлено, что компания Жемялиса Avia Solutions Group построит новый аэропорт возле Москвы, Раменское. В 2016 году в открытии этого аэропорта участвовал сам премьер России Медведев. На фотографии видно, что в этом празднике участвовал и Рогозин. Рогозин особое внимание к бизнесу Жемялиса продемонстрировал и в 2012 году, за четыре месяца до референдума, когда принял участие в церемонии начала строительства центра по ремонту и техническому осмотру самолетов в Ульяновске, который конструировала компания Avia Solutions Group. Неудивительно, что у Жемялиса успешно идут дела в России, потому что Рогозин, будучи вице-премьером, отвечает не только за атомную промышленность, но и за авиационную отрасль.

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Вот такие вот обстоятельства, из-за которых стоит глубже покопаться в бизнесе Карбаускиса, который внезапно перенял все продажи техники «Ростсельмаша» в Литве. В Литве кое-кому везет с исключительными правами на российские удобрения и комбайны. То помогают какие-то «старые армяне», то сподвижники Рогозина, владеющие в Ростове фабрикой комбайнов, делаются очень уступчивыми. Везет же кому-то! Может, здесь нет ничего плохого, но мысли возникают разные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярность лидера Союза крестьян и зелёных Литвы ранее пытались «сбить» пространными заявлениями о его связи с владельцем «Акрон» Вячеславом Кантором, вменяли в вину, что его родной брат — Миндаугас Карбаускис — руководит театром Маяковского в Литве, а значит, «точно связан с властью», упрекали в якобы непрозрачной покупке земель и так далее.

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