Лукавые расчёты вместо настоящего успеха — о долгах по зарплате в РФ

Москва, , 17:12 — REGNUM Снижение задолженности по зарплатам в РФ можно объяснить в числе прочего и сезонным фактором, считает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 24 января, комментируя выводы Росстата о том, что задолженность по зарплатам на 1 января 2018 года по сравнению с 1 декабря 2017 года снизилась на 636 млн рублей.

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Экономист согласилась с тем, что эта статистика может быть результатом подготовки властей к марту 2018 года, но также указала на то, что есть другая, бытовая причина, связанная с завершением финансового цикла.

«Обычно в конце декабря (особенно это касается бюджетных учреждений) им обязательно надо закрывать все свои отчёты и истратить бюджетные деньги, которые приходятся на текущий год, — напомнила она. — Мы видим каждый год в декабре всплеск выплат и рост доходов и ажиотаж на рынке товаров и услуг. Все тратят эти полученные средства. Во многих организациях в декабре выплачиваются премии и так далее».

Стоит отметить, что больше всего долгов по зарплате в российских обрабатывающих производствах. По мнению Букиной, это объясняется тем, что в этой отрасли уровень заработной платы выше, чем в других. Это, в свою очередь, приводит к тому, что и масштабы долга оказываются несопоставимы с долгами в других отраслях.

Интересно также и то, что наибольший размер просроченной задолженности по зарплате приходится на Приморский край.

«Когда мы анализируем бюджетную статистику, то видно, что Приморский край попадает в разряд достаточно бедных регионов, — пояснила Букина. — Там всегда есть проблемы с бюджетной обеспеченностью. Есть экономическое отставание по уровню доходов и жизни».

Напомним, что, по данным Росстата, в РФ на 1 января 2018 года задолженность по заработной плате составила 2 млрд 487 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2017 года снизилась на 636 млн рублей (на 20,4%). Таким образом, она снизилась почти на 20,5%. Больше всего долгов по зарплате (61%) приходится на обрабатывающие производства, 17% — на строительство, по 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт, 3% — на добычу полезных ископаемых.

Наибольший размер просроченной задолженности по зарплате приходится на Приморский край — 472,1 млн рублей.