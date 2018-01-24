Госдума ужесточает надзор за застройщиками в помощь дольщикам

Москва, , 14:33 — REGNUM Пакет законопроектов, устанавливающих новую систему контроля застройщиков и системы долевого строительства в целом, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Авторы законопроекта, одним из которых стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предлагают наделить правительство РФ правом устанавливать требования к проведению госконтроля долевого строительства.

Как заявил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), принятие законов установит единую вертикаль госвласти в сфере контроля за долевым строительством в РФ.

Помимо госконтроля, следить за работой застройщиков будет также и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Для этого будет использоваться Единая информационная система жилищного строительства, которая начала работу 1 января 2018 года и содержит информацию о всех объектах строительства в стране.

«Очень важно, что мы даем полномочия и Фонду защиты прав участников долевого строительства, и органам госвласти надзирать за текущим соответствием законодательству того или иного застройщика. И если застройщик во время реализации проекта нарушает это законодательство, мы говорим о том, что необходимо приостанавливать его деятельность в части привлечения средств граждан», — пояснил в ходе пленарного заседания Николаев.

Банковское сопровождение и ответственность владельцев

Авторы законопроекта также предлагают ввести банковское сопровождение деятельности застройщика. Так, у банков появится право приостанавливать платежи при подозрении нецелевого использования средств со стороны застройщика. При этом критерии подозрительности платежей будет разрабатывать правительство.

«Этой функции не хватало, чтобы сделать полноценное банковское сопровождение как этап к отказу от схемы долевого строительства в том виде, какая она есть сейчас», — объяснил глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Кроме того, вводится солидарная ответственность владельцев компании-застройщика за убытки, которые его компания может нанести дольщикам. Депутаты предлагают считать такими бенефициарами тех лиц, которые владеют более 5% акций компании. Как объяснил Николаев, такой подход депутаты предлагают ввести по аналогии с тем, что действует сегодня в банковской системе.

Запрет «жилищных сертификатов»

Инициатива депутатов предлагает максимально обезопасить граждан от потери средств и исключить из закона все рискованные операции, которыми дольщики сегодня могут пользоваться. Так, по действующим нормам, застройщик может привлекать средства граждан в долевое строительство тремя способами: с помощью договора долевого участия, через жилищно-строительные кооперативы и посредством так называемых «жилищных сертификатов».

«Это специальные облигации, они не пользовались спросом, но надо заметить, что на сегодняшний день те люди, которые захотят такие облигации купить, абсолютно не защищены. И чтобы предотвратить факты обмана наших граждан, мы предлагаем исключить этот вид привлечения средств в долевое строительство», — объяснил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

Между тем, подчеркнул он, речь не идет о жилищных сертификатах на получение квартир, которые выдаются военнослужащим и другим категориям граждан.

Штрафы

Депутаты также прописали поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за необоснованное решение должностного лица о выдаче застройщику заключения о том, что он соответствует требованиям закона. За такое правонарушение должностным лицам может грозить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, застройщики, которые будут использовать наименование «специализированный застройщик» без соответствующего на то права, могут быть оштрафованы — им грозит от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Те же из них, кто откажется предоставлять информацию о своих объектах в Единую информационную систему жилищного строительства, могут быть подвергнуты штрафу до 300 тыс. рублей.