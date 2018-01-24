Москва, , 14:28 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым странам СНГ статуса наблюдателей при ЕАЭС направлено на расширение контактов ЕАЭС с соседними странами и создает механизм для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества с ЕАЭС для стран постсоветского пространства. Так обращение российского президента странам — участницам ЕАЭС прокомментировал для ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент Киргизско-российского славянского университета Павел Дятленко.

Напомним, в связи с принятым Российской Федерацией с 1 января 2018 года председательством в органах Евразийского экономического союза: Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии Владимир Путин направил обращение главам государств — членов Евразийского экономического союза, в котором предложил некоторым странам СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС.

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза (ЕАЭС — ИА REGNUM ) и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС», — сказано в тексте документа.

По мнению эксперта, статус страны-наблюдателя в первую очередь будет интересен для Таджикистана и Узбекистана: «Таджикистан давно и тесно сотрудничает с государствами ЕАЭС. В настоящее время Узбекистан заинтересован в быстром расширении экономического сотрудничества со странами ЕАЭС, в первую очередь с самыми крупными экономиками союза — Россией и Казахстаном».

Российская сторона, уверен Павел Дятленко, будет поддерживать участие всех стран СНГ, которые проявят серьезный интерес к развитию связей с евразийским интеграционным проектом. А формат сотрудничества можно будет подобрать с учетом интересов сторон.

«Сопряжение двух структур — ЕАЭС и СНГ — вполне возможно и перспективно. Можно выделить несколько возможных вариантов такого сопряжения. Наиболее желательным для сохранения общего пространства представляется постепенное сближение ЕАЭС и СНГ», — заключает эксперт.