В Литве провалился проект строительства газохранилища

Вильнюс, , 12:32 — REGNUM Не дождавшись внимания со стороны польских энергетических предприятий и получив возможность пользоваться латвийским Инчукалнским газохранилищем, Литва отказалась от планов построить в Сидеряй (Тельшяйский район Литвы) подземное газохранилище стоимостью несколько сотен миллионов евро. Об этом объявило министерство энергетики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января.

«Эти изменения обусловили снизившуюся потребность в строительстве подземного газохранилища в Литве, поэтому предлагается не предпринимать активных действий относительно реализация проекта», — пишет министерство энергетики Литвы. Подготовленное им постановление сегодня, 24 января, будет рассматривать правительство.

Осенью 2014 года власти Литвы решили оценить возможности получения европейского финансирования для проекта газохранилища и заинтересованность польских энергетических компаний в его реализации как регионального проекта ЕС.

Разработчик проекта Lietuvos energijos gamyba в 2015 году встретился с представителями польского газового и нефтяного концерна PGNiG и оператора передачи газа Gaz-Systems, но они, по словам министерства энергетики Литвы, не были заинтересованы в проекте.

Кроме того, в последние годы на газовом рынке стран Прибалтики произошли существенные перемены: появился доступ к инфраструктуре поставки и хранения газа, в том числе к Инчукалнскому хранилищу, в Литве потребность в газе в 2013—2017 годах снизилась почти на треть.

Ранее подсчитывалось, что строительство Сидеряйского хранилища будет стоить около 170 млн евро, а еще 140 млн евро понадобится для газовой «подушки» объемом 500 млн кубометров.

При этом потребление природного газа в Литве в 2018 году выросло, а российский газовый концерн «Газпром» занял 54% рынка. Часть «Газпрома» в 2016 году составляла почти 40%, а в начале 2017 года прогнозировалось, что за год она вырастет до 55%.

По данным компании Amber Grid, в Литву через Клайпедский терминал СПГ и по трубопроводу из России через Белоруссию в прошлом году было импортировано 52,43 тераватт-часа газа, но 25,66 тераватт-часа через Литву транзитом ушли в Калининградскую область.

Помимо транзита в Калининград, в прошлом году «Газпром» поставил Литве 14,41 тераватт-часа газа, или почти 54% от потребленного в стране количества (26,77 тераватт-часа). Оставшаяся часть — 12,36 тераватт-часа, или 46%, — была доставлена через терминал СПГ, через него газ норвежской компании Statoil и газ других поставщиков доставили компании Litgas, Lietuvos dujų tiekimas и крупнейший потребитель газа в Литве — Йонавский завод удобрений Achema.