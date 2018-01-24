Крым будет компенсировать отставание по ФЦП за свой счёт?

Симферополь, , 12:26 — REGNUM Власти Крыма планируют достраивать часть объектов, ранее включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, за счёт республиканского бюджета. Об этом журналистам 23 января сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть предложение передать одному из наших республиканских ГУПов ряд недостроенных объектов, в основном детские сады, чтобы без конкурсных процедур за счёт средств бюджета эти объекты достроить. Сейчас идёт их инвентаризация, степень готовности составляет от 50% до 85%», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти республики констатировали неисполнение по мероприятиям ФЦП на уровне 11%. Из запланированных работ по проектированию и строительству 250 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на сумму 54 млрд рублей было зафиксировано неисполнение на 5,5 млрд рублей, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет.

«По субъективным будут сделаны выводы в отношении должностных лиц. По объективным, надо вносить изменения в законодательство, иначе мы так далеко не уйдём. Обжаловать действия должен только участник конкурсов и процедур, а не все подряд», — отмечал глава РК.

В январе 2018 года Сергей Аксёнов заявил об изменении методов контроля мероприятий по реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

«За прошлый год был проведён большой объём работы и, несмотря на то, что в сравнении с прошлыми тремя годами сделано существенно больше, целый ряд объектов ФЦП, по которым не вложились в срок, можно было «спасти». В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 млрд рублей, и наша задача одна — выполнить поставленные задачи на 100%», — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

По его словам, новая матрица управления — многоуровневая и направлена на своевременное выявление рисков и их оперативное устранение».

«Ежедневно на объект будут выезжать закреплённые специалисты, фиксировать информацию и заносить её в базу данных, которая будет доступна всем уровням контроля, включая меня. Кроме того, раз в неделю техническая группа специалистов будет выезжать на объекты и осуществлять детальный контроль», — подчёркивал глава РК.

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