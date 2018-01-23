ФАС назвала причины роста цен на бензин в России

Москва, , 17:05 — REGNUM На рост стоимости нефтепродуктов влияет ряд факторов, в том числе динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в российской экономике. Об этом 23 января сообщает Федеральная антимонопольная служба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве напоминают, что действующим российским законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты, и стоимость этих товаров формируется на основе рыночного механизма конкуренции.

Отмечается, что большое влияние также оказывают налоги — их составляющая в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

Факторами, оказывающими влияние на формирование цен на моторное топливо, по мнению ФАС, являются сезонный спрос на нефтепродукты, динамика налоговой нагрузки, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями.

Также на формирование цен влияют профилактика и плановые ремонты российских НПЗ, условия мелкооптовой реализации нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых хозяйствующих субъектов, наличие свободных ёмкостей с целью накопления запасов.

При этом, как отмечают в ФАС, правительство России и заинтересованные органы исполнительной власти предпринимают действия по обеспечению стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Сообщается, что за период с 2008 по 2016 год было рассмотрено более 460 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства на региональных рынках нефтепродуктов. Дела рассматривались в частности в отношении «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «ТНК-ВР Холдинга», «Башнефти». Общая сумма перечисленных в бюджет штрафов по фактам нарушений на оптовом рынке нефтепродуктов за указанный период составила около 20,7 млрд рублей.