В продлении налоговых каникул в РФ не видят толку

Москва, , 15:03 — REGNUM Продление налоговых каникул не решит проблему с самозанятыми гражданами в РФ, уверен руководитель налогового департамента BMS Law Firm Давид Капианидзе. Об этом он сегодня, 23 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение Минфина РФ продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года.

«На 1 января 2018 года в России были зарегистрированы только 936 самозанятых граждан. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, далеко не все могут получить такой статус, а только репетиторы, няни и домработницы. Большинство людей, которые оказывают данные услуги, не видят смысла в регистрации подобного статуса. Увеличение спектра видов деятельности для признания самозанятыми могло бы увеличить количество зарегистрировавшихся граждан. Второй момент — сама система платежей. Она сейчас в таком виде, что платить налоги надо, даже если ты ничего не делал в течение определённого периода времени. Это отпугивает. Переход к транзакционным налогам в данном случае мог бы решить проблему», — отметил Капианидзе.

Основатель маркетинговой компании «Алехин и партнеры» Роман Алехин также считает, что властям надо сосредоточиться не на продлении налоговых каникул, а на стимулировании граждан к регистрации такого статуса.

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По его словам, в настоящий момент видно, что идея провалилась, так как официально сейчас зарегистрировались в таком статусе меньше 1000 человек. Возможно, стоит сменить систему — сделать платежи в виде процентов от полученных сумм. Это позволит людям не платить налоги тогда, когда у них нет дохода, считает Алехин.

«Сейчас в решении этого вопроса никаких продвижений нет, поэтому, скорее всего, каникулы продлят, но толку от этого не будет. На самом деле, это плохо для властей, так как они теряют много средств, которые могли бы пополнить бюджет. Однако надо сделать упор не на репетиторах и нянях, а на дизайнерах, программистах и других современных профессиях, представители которых часто работают неофициально», — добавил Роман Алехин.

Напомним, что в России с 2017 года действуют налоговые каникулы для репетиторов, нянь и домработниц, работающих на себя без статуса ИП. Как сообщало ИА REGNUM, они освобождены от уплаты НДФЛ с доходов от оказания услуг физлицам при условии уведомления налоговой службы о своей деятельности и выполнения работ без привлечения наемных работников. Минфин РФ выступил с предложением продлить эту практику до 31 декабря 2019 года.

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