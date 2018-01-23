Энергетика Украины: «Нафтогаз» и кабмин развязали войну

Киев, , 13:32 — REGNUM На Украине разгорелся коррупционный скандал между Национальной акционерной компанией (НАК) «Нафтогаз Украины» и кабинетом министров.

Стороны обвиняют друг друга в затягивании реформы энергетического сектора и коррупции. В частности, НАК через суд требует провести прозрачную оценку «системы спецобязательств» за 2016—2017 гг.

По данным компании, долги «специальных контрагентов перед «Нафтогазом» уже превышают 2 млрд долларов».

«Поэтому мы требуем прозрачной оценки системы спецобязательств за предыдущие два года и признание того, сколько стоило ее существование. Мы уже получили решение суда, правительство должно выполнить требования закона, и выиграли апелляцию. Решения должны быть объединены с ответственностью за них», — говорится в материале.

При этом НАК обвиняет энергокомпании в выводе за границу более 3,8 млрд долл. и списании на «мертвые души» льготных объемов газа.

«…недореформы создают окно возможностей для вывода денег из государственных предприятий. В нашем случае речь идет о более 110 млрд грн. за два года существования «временных специальных обязанностей». Мы поставили на льготных условиях более 40 млрд кубометров газа, причем за 20% этого объема с нами не рассчитались», — информирует пресс-служба НАК.

В компании считают, что на льготах якобы наживаются оффшорные компании — облгазы.

«Кому выгодно? В схеме присутствуют частные посредники — облгазы и газзбуты, которые… в большинстве контролируются оффшорами… Частично газ записывается на мертвые души, проверить это невозможно, потому что видим вроде потребленные объемы только одной линейкой: «население», — говорится в сообщении.

В свою очередь, украинское правительство вменяет НАК монополизм и нежелание выводить из управления «Укртрансгаз». При этом кабмин отказался утверждать финансовый план «Нафтогаза» на 2018 год из-за непомерных затрат на содержание менеджмента компании, пишет «Главком».

»Непомерно высокие расходы на содержание НАКа — только около 2,2 млрд грн. (76 млн долл.) в год на оплату труда. А это почти в шесть раз больше, чем, например, три года назад … только заработная плата четырех членов правления и шести директоров направлений вместе с дополнительными премиями превысили за 2016 почти 87 млн гривен (3 млн долл.), теперь эти выплаты предложено поднять в разы», — говорится в публикации.

При этом директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич сравнил резко взросшие аппетиты «Нафтогаза» с расходами российского «Газпрома».

"Значительная часть реформ в энергетике зашла в некий тупик. Это не коллапс, это тупик… Приведу простой пример, почему кабмин Владимира Гройсмана отказался повышать тариф на газ для населении до 10,5 тыс грн. с октября месяца (на 19%)? Ведь реформу приветствовали Международный валютный фонд и правительство США… и руководство «Нафтогаза». Но премьер отказался это делать. Он понимает, что такой колоссальный рост тарифов приведет к недовольству потребителей. Во-вторых, у них так доходы не растут, чтобы повысить тарифы. Поэтому Гройсман не выполнил свое постановление №187, не повысив тарифы… Цена на углеводороды растет, а курс гривны падает, поэтому тарифы все равно будут повышены», — сказал Марунич в интервью для UKRLIFE.TV.

По его словам, с 2015 года внутренний энергетический рынок Украины управляется извне.

«Не думаю, что можно говорить о полной субъектности внутренних игроков. У меня есть в целом сомнения. Ситуация как-то развивается не по воле внутренних игроков», — добавил Марунич.

Он также считает, что «Нафтогаз» незаслуженно «получает 1,9% из газового тарифа», поскольку у компании фактически нет штата сотрудников, в отличие от облгазов, которые занимаются ремонтом и обслуживанием газовых сетей.

Как сообщалось ранее, 22 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости демонополизировать рынок газа в стране путем разделения функций «Нафтогаза». Он обвиним менеджмент компании в неэффективности, поскольку компания потеряла рынки сбыта.

«У нас в Украине есть монстр в виде монополиста НАК «Нафтогаз». В 2014 году началась реформа «Нафтогаза», но результата нет. Разделение функции оператора газа, добычи газа, продажи газа — этого не произошло… Монополист, который имеет серьезные возможности, потерял свои позиции на рынке коммерческого газа. Во всей структуре рынка газа промышленности «Нафтогаз» занимает до 7%», — подчеркнул Гройсман.

До этого премьер обвинил НАК в попытке «использовать свое положение именно для того, чтобы необоснованно повышать цены или повышать расходы».

Напомним, ранее окружной административный суд Киева постановлением по иску «Нафтогаза» обязал кабмин выполнить п. 7 ч. 4 с. 11 закона «О рынке природного газа» и определить источники финансирования, порядок определения компенсации для субъектов рынка природного газа, на которых возложены специальные обязательства, путем внесения соответствующих изменений в правительственное постановление №187 от 22 марта 2017 года.