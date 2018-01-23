России предложили выставить счет СЕ

Москва, , 12:56 — REGNUM В Госдуме расценили как мошенничество финансовые претензии СЕ к России — наоборот, РФ следует предъявить счет СЕ.

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

В данной ситуации все финансовые претензии Совета Европы к России — обыкновенное мошенничество, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Они нас лишили права голоса, а мы им давай деньги? Нет уж! Это мы должны оштрафовать ПАСЕ за дискриминацию российской делегации. Русофобские действия евробюрократов нанесли ущерб национальным интересам России. Пора предъявить им счет!» — написал парламентарий в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация России не принимает участия в работе сессии три года. Российскую делегацию в 2014—2015 годах лишили права голоса, российские парламентарии настаивают на изменении регламента ПАСЕ.

Член Совфеда Алексей Пушков предложил поручить Украине уплатить за Россию взнос в Совет Европы. «Пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал сенатор в микроблоге.