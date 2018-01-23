Внезапно: почти 80% резервов Украины — «резаная и крашеная бумага»

Киев, , 12:04 — REGNUM В Нацбанке Украины рассказали о структуре и размере международных золотовалютных резервов страны, которая сложилась на сегодня. В частности, Украина за последнее время увеличила объемы вложения в облигации с 65% до 78%, — заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает корреспондент ИА REGNUM.

«За прошлый год у нас значительно увеличились объемы вложения в облигации — с 65% до 78%. Значительно уменьшились средства в банках — текущие счета, а также депозиты… Что касается золота, то там не произошло существенных изменений, доля осталась почти прежней — 6%, хотя объем увеличился с 900 млн долларов до 1,1 млрд долларов США», — отметил чиновник украинского Нацбанка.

Если говорить о структуре международных резервов по динамике, продолжил Чурий, то «немного уменьшилась доля государственных заемщиков, в которых разместили средства, — с 62% до 53%».

Кроме того, по его словам, уменьшился финансовый сектор, но «значительно увеличились вложения в так называемые инструменты, где эмитентом являются квазигосударственные институты».

Также, Нацбанк Украины передал $1 млрд золотовалютных резервов в управление Всемирному банку. Как объяснил представитель ведомства, такая передача позволяет осуществлять с резервами операции, аналогичные тем, которые проводит Всемирный банк для обучения персонала и приобретения необходимого опыта — «в частности, персонал НБУ получает возможность дистанционно обучаться в американских институтах и университетах».

Чурий добавил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют $18,8 миллиарда, а общая сумма обязательств достигает $9,1 миллиарда.

«Оказывается, что почти 80% ЗВР Украины — резаная и крашеная бумага», — реагирует на заявления заместителя председателя НБУ украинский эксперт Юрий Гаврилечко.

«После такого заявления руководство НБУ надо даже не увольнять, а судить и конфисковывать имущество, продавая его с аукциона и направляя полученные средства на межбанк для покупки валюты, которую сразу отправлять на пополнение ЗВР. Почему? — потому что это роспись не только в тупизне, но и как минимум преступной халатности», — отмечает политолог.

Исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко, в свою очередь, отмечает, что формально резервы Украины неплохие, однако уже в ближайшее время они могут резко обвалиться. По его мнению, особенно критичными в этом отношении представляются 2018 и 2019 годы.

«Открытая или непокрытая потребность Украины в 2018-м в иностранной валюте составляет порядка 7 млрд долларов. Если не будет программы с МВФ — то не будет финансирования ни по какой другой международной программе. Можно забыть о 1,8 млрд евро от Европейского союза, можно забыть о деньгах от мирового банка… К слову сказать, мы сможем пользоваться суммой не больше 7—8 млрд долларов из золотовалютных резервов», — заявил эксперт в эфире «Подробностей недели».