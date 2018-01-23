Хуже «тюльпановой лихорадки»: биткоин поставил исторический рекорд

Москва, , 09:40 — REGNUM «Пузырь» самой популярной криптовалюты, биткоина, растет быстрее, чем все известные ранее мировые пузыри, свидетельствует график, составленный The Economist.

Рост биткоина опередил «тюльпановую лихорадку» (ажиотажный спрос на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636—1637 годах), «компанию Миссисипи» во Франции 1717−1720 годов, во главе которой стоял известный финансист Джон Ло.

Позади остались еще два известных «пузыря» — английская «Компания Южных морей», заявившая в 1718—1721 годах своим акционерам исключительное право на торговлю с испанской частью Южной Америки, и пузырь доткомов 1995—2001 годов.

Ранее с «тюльпановой лихорадкой» взлет стоимости биткоина сравнил лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер. По его мнению, мы до сих пор платим за тюльпаны, и иногда много. Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход, считает экономист.

Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина достиг максимума, превысив отметку $20 тыс., однако позже рухнул вниз. К 17 января криптовалюта стала стоить дешевле $10 тыс., за сутки ее стоимость упала на четверть.

К настоящему времени криптовалюта торгуется по $10 641,60, что в два раза ниже пиковых значений декабря.

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