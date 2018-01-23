Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Вашингтон, , 09:38 — REGNUM По итогам 2017 года Россия поднялась на одну позицию и занимает 26-е место из 80 в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала U.S. News & World Report, который опубликован на сайте издания.

Специалисты оценивали страны по таким критериям, как сила и влияние на мировой арене, темпы роста экономики, общий уровень жизни населения, инновации, социальная сфера, культура, туризм, открытость для бизнеса и историческое наследие.

Первую строчку рейтинга занимает Швейцария, далее идут Канада и Германия. В десятку также вошли Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды.

Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир. Из постсоветских стран в список вошли Латвия (59), Украина (69), Казахстан (70) и Белоруссия (72).

Отмечается, что по критерию силы и влияния в мире Россия заняла второе место, уступив только США. Третье место занял Китай. По темпам роста ВВП Россия заняла восьмую строчку. В этой категории лидируют ОАЭ, Индия и Сингапур.

Ежегодный рейтинг лучших стран мира был составлен американским журналом при сотрудничестве с компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса около 21 тыс. человек со всего мира.

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