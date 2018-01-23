Юань рвет доллар: Плюс 2 347 базисных пунктов всего за два месяца

Пекин, , 08:28 — REGNUM Курс китайской валюты взлетел на 160 базисных пунктов за первые два дня новой рабочей недели, достигнув 23 января отметки 6,4009 юаня за доллар США, сообщает китайское агентство «Синьхуа»

На 18 января после небольшого ослабления на 66 базисных пунктов курс юаня составлял 6,4401 к доллару США. С учетом укрепления последних двух дней рост составил внушительные 392 базисных пункта.

Если сравнивать нынешний курс юаня с показателями 21 ноября 2017 года, окажется, что за прошедшие два месяца курс юаня взлетел на крайне внушительные 2 347 базисных пунктов.

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В связи с ростом доверия к китайской валюте Центробанк Китая решил скорректировать механизм, который он же создал в прошлом году для поддержки юаня с целью прекращения оттока капитала, связанного с опасениями ослабления юаня, отмечают китайские эксперты.

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