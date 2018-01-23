Нефть снова пытается пробиться к $70

Москва, , 07:26 — REGNUM Торги по нефти завершились 22 января ростом. Покупатели снова предприняли попытку вернуть цену к 70 долларам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Слабость американского доллара из-за закрытия правительства США, а также сохранение ОПЕК+ условий сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года помогли покупателям удержать цену на Brent выше 69 долларов.

Участники рынка обратили внимание на то, что в 2019 году между участниками сделки ОПЕК+ может быть заключен новый тип соглашения. Об этом сказал министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

На ожиданиях заключения нового соглашения рост котировок может продолжиться.

Сегодня, 23 января, Brent стоит $69,36 (+0,07%) за баррель. С 16 января текущего года техническая картина по нему не изменилась. Цена находится в коррекционной фазе с $70,33.

Вчерашний скачок цен до $69,40 способен подтолкнуть покупателей к росту цен выше $69,70. Если они его успешно пройдут, то тогда постараются поднять курс до $70,33 в течение двух дней.

Напомним, 22 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,61%, до $68,61 за баррель, WTI — на 0,41%, до $63,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,69 за баррель.

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