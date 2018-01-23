У рубля позитивное настроение

Москва, , 07:21 — REGNUM В первый день рабочей недели (22 января) курс рубля закрылся ростом против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. При этом остался торговаться с долларом в ценовом диапазоне 56,20−57,00 руб., с евро — в диапазоне 68,90—69,60 руб.

Настроения участников рынка к российской валюте сохраняются позитивные, так как на рынке Форекс доллар США продемонстрировал 22 января слабость к основным валютам, а нефть торгуется выше 69 долларов за баррель.

Американская валюта находилась под давлением из-за приостановки 20 января работы правительства США. Из последних новостей Белого дома стало известно, что президент Дональд Трамп подписал законопроект о возобновлении работы правительства США, после того как демократы неохотно проголосовали за его временное финансирование.

Сегодня, 23 января, Brent стоит $69,37 за баррель. Доллар в Азии торгуется в небольшом плюсе ко всем основным валютам, кроме японской иены. Спрос на ОФЗ сохраняется высокий. Это подтверждается ежедневным ростом индекса RGBI.

На 25−29 января приходится пик налоговых выплат. Российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Позитивных факторов для рубля достаточно, чтобы курс доллара остался торговаться ниже 57 рублей. На таком внешнем фоне курс доллар может вновь отступить к нижней границе диапазона 56,20−57,00 руб. По паре евро/рубль ожидается незначительное укрепление до 69,00 руб.

Напомним, 22 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 22 коп. (-0,40%), до 56,49 руб., курс евро — на 15 коп. (-0,23%), до 69,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,3 млрд (-8,00%), евро/рубль — 197,0 млн евро (-13,55%).

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