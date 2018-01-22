«Нафтогаз Украины» начинает новую эру дружеских отношений с Россией»

Киев, , 15:39 — REGNUM На Украине продолжается серьезная дискуссия относительно возобновления «прямых» закупок газа у российского «Газпрома».

Напомним, что ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова возобновить покупку природного газа у «Газпрома» уже в первом квартале 2018 года.

«Если все пойдет согласно плану и «Газпром» будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольма, потому что необходимо еще определенную документальную работу проделать, мы начнем покупать», — сказал украинский чиновник.

Однако в правительстве Украины, похоже, другого мнения по этому вопросу.

«Пункт первый: НАК «Нафтогаз Украины» не находится в сфере управления минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с министерством, формирующим государственную политику. Пункт третий: правительство, принимая финансовый план «Нафтогаза», никак не рассматривало возможность закупки российского газа», — заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании рады 19 января.

У кабмина свои планы — за счет наращивания собственной добычи газа свести к нулю любой импорт газа для покрытия нужд населения. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным, уточнил Насалик.

«Нафтогаз» начинает новую эру дружеских отношений с Россией, комментирует эксперт по энергетике Юрий Корольчук. По его мнению, Коболев и его команда «псевдореформаторов» откровенно насмехается над всеми гражданами Украины.

«Последние три года мы только слышали от «Нафтогаза», что нам не нужен этот газ, мы можем и без него обходиться. У Коболева не уставали пить шампанское за каждые 100 дней непокупки газа у «Газпрома». И так уже более 700 дней не покупают. Скоро будет 800. Так почему же в «Нафтогазе» не поставят себе цель — 10.000 или еще лучше 100.000 дней без российского газа?» — иронически задается вопросом специалист.

«А теперь в «Нафтогазе» развернулись на 180 градусов и готовы обнять всех работников «Газпрома» — лишь бы они им газ продали… А чего же тогда народу рассказывали все эти басни о том, что Украина уже не покупает и не будет покупать российский газ? Некрасиво получилось», — подчеркивает Корольчук.

Он отмечает, что руководство «Нафтогаз» попросту обмануло своих же сограждан, «которые платят Коболеву зарплату в миллионы гривен ежемесячно».

Другие эксперты отмечают, что Украина может в итоге и отказаться покупать российский газ. Так, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в интервью «24» подчеркивает, что определяющим фактором здесь будет цена топлива.

«Согласно решению суда, мы должны закупать определенный минимум российского газа. Если Украина откажется, это станет поводом для встречных исков со стороны «Газпрома». Поэтому «Нафтогаз» заявил, что будет покупать газ, но при условии приемлемой рыночной цены. Если же цена будет выше рыночной, Украина может это использовать в качестве аргумента и отказаться от покупки, заявив, что цена политически мотивирована», — пояснил политолог.

Оценивая ситуацию в целом, Леонов заявил, что Украина «разгромила энергетическую монополию России в судах» и договорилась с западными партнерами о диверсификации газа.

«Потому что если бы мы проиграли суд (в Стокгольме), то были бы вынуждены выплатить 75 миллиардов долларов, и это привело бы к банкротству. И теперь у России, кроме военного, нет других рычагов для давления на Украину», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что с 2018 года, согласно решению суда в Стокгольме, «Нафтогаз» должен покупать 4—5 млрд кубометров газа у российского «Газпрома». Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что вопрос с закупкой точно не будет решен раньше второго квартала этого года, поскольку в феврале ожидается решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Вердикт, который в Киеве ожидают с большой надеждой, может кардинально изменить всю сложившуюся ситуацию.