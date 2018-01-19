Германия призывает ЕС и Россию к отмене торговых санкций

Берлин, , 20:27 — REGNUM Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт призвал европейских лидеров предпринять новую попытку повлиять на решение Москвы в пользу отмены продуктового эмбарго на европейские продукты. ЕС должен возобновить торговлю продовольствием с Россией, заявил немецкий министр в четверг, 18 января, в Берлине, во время открытия международной сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя», сообщает сегодня, 19 января, Deutsche Welle.

После долгой паузы Россия вновь представила свои товары на «Зеленой неделе», отметил Шмидт. По словам немецкого министра, сейчас — самое правильное время для того, чтобы восстановить отношения между сторонами в области сельскохозяйственных поставок. Поэтому отмену Россией продуктовых санкций в отношении товаров из ЕС министр ставит своей личной задачей. «Это, естественно, подразумевает, что и Россия сможет поставлять свои продукты на немецкий и европейский рынки», — уточнил Кристиан Шмидт.

Президент Немецкого крестьянского союза (DVB) Йоахим Руквид, в свою очередь, также выступил за отмену торговых ограничений между Россией и ЕС. До введения санкций Россия, наравне с США и Швейцарией, входила в тройку крупнейших рынков экспорта продуктов из ЕС, напомнил Йоахим. В те времена страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, овощи и фрукты общей стоимостью примерно в 1,6 млрд евро.

«Этот рынок мы строили на протяжении многих лет. Понадобятся годы, чтобы восстановить его», — подчеркнул Руквид.

Напомним, что продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС было введено Россией в ответ на введение Евросоюзом и США антироссийских санкции в 2014 году. В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия из Европы до 31 декабря 2018 года.