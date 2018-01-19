«Единая Россия» и Медведев не допустят выхода РФ из ВТО — Делягин

Москва, , 18:40 — REGNUM Вероятность того, что законопроект о выходе России из ВТО будет принят, стремится к нулю, считает директор института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую законодательную инициативу группы думских коммунистов.

«Это тот случай, когда политиканство полезно и является правильным делом, так как Россию либералы затолкнули в ВТО на кабальных и почти колониальных условиях, — отметил Делягин. — Присоединение к ВТО нанесло нам чудовищный вред и наносит каждый день. Достаточно сказать, что с присоединением к ВТО мгновенно приличный инвестиционный рост примерно на 6% в год сменился инвестиционным спадом».

По словам экономиста, никакого экономического смысла присоединение РФ к ВТО не имело, о чем заявляли даже представители МВФ.

«Когда Касьянов спрашивал у Грефа, каков экономический смысл присоединения России к ВТО, Греф не смог ответить ничего, — напомнил Делягин. — Просто встать и выйти из ВТО нельзя, так как оно является совокупностью бессрочных коммерческих соглашений, и соответственно, если вы такое соглашение нарушаете в одностороннем порядке, то вы должны возмещать своим партнерам их убытки, а поскольку соглашение бессрочное, то это возмещение будет длиться бесконечно».

В качестве альтернативы Делягин предложил приостановить членство РФ в ВТО в отношении тех стран, которые ввели против России санкции.

«С их стороны это было нарушением правил ВТО, — подчеркнул экономист. — Кроме того, мы должны воспользоваться международной нормой, согласно которой сделка, основанная на коррупционных мотивациях, является ничтожной, и мы должны расследовать, как происходило присоединение к ВТО. Скорее всего, доказательство коррупционного характера этой сделки не будет стоить нам больших усилий. Заодно это даст возможность разобраться с отечественными либералами, которые до сих пор утверждают, что разграбление РФ полезно для РФ и уничтожение российского производства — это способ поднятия российского производства. Все эти грефы, орешкины, кудрины, шуваловы должны занять свои места, но не в правительстве».

Также он уточнил, что выгоду от членства РФ в ВТО извлекли крупные корпорации, которые обеспечили себе устойчивый рынок сбыта своей продукции. Вместе с тем маловероятно, что предложенный коммунистами закон примут, ибо, как считает Делягин, этого не допустит «Единая Россия» и правительство Дмитрия Медведева.

Напомним, что законопроект, предлагающий России прекратить членство во Всемирной торговой организации, 19 января внесла в Госдуму группа депутатов-коммунистов во главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. По их данным, доля экспорта по большинству отраслей в период с 2012 года, когда РФ только присоединилась к организации, до 2016 года практически не изменилась. Кроме того, в экономике отмечен существенный спад. Сельское хозяйство снизило темпы роста с 23% в 2011 году до 2,6% в 2015 году, а доля убыточных предприятий промышленности за тот же период возросла с 29,1% до 32,8%.

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