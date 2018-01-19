Танкер с российским газом для США сменил курс посреди Атлантики

Лондон, , 18:00 — REGNUM Танкер Gaselys с грузом сжиженного природного газа из России, следовавший из Великобритании в американский Бостон, изменил курс посреди Атлантического океана, передаёт 19 января Bloomberg.

По информации агентства, направлявшее к восточному побережью США судно сделало разворот на 180 градусов и в настоящее время взяло курс на испанский порт Альхесирас возле Гибралтара.

Ожидается, что танкер с СПГ прибудет в испанский порт на следующей неделе.

Как передавало ИА REGNUM, в связи с резким ростом цен на газ из-за снегопадов на восточном побережье США было принято решение о доставке в Соединённые Штаты сжиженного природного газа из британского терминала Isle of Grain, который был привезён туда с российского завода «Ямал СПГ».

Осуществить доставку взялась французская компания Engie.

Читайте также:

В Великобританию прибыл танкер с первой партией СПГ из России

Бытовой прагматизм: США решили не замерзать и купить газ с Ямала

Читайте развитие сюжета: Владелец танкера с российским газом для США объяснил изменение курса судна