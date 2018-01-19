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Украина нашла большие залежи золота

Экономика

Крупное месторождение драгоценного металла находится в Раховском районе

Украина нашла большие залежи золота
Иллюстрация: Nastol.com.ua
Золото

Киев, 19 января 2018, 09:39 — REGNUM  Большие запасы золота хранят недра на Украине. Крупное месторождения драгоценного металла найдено в Раховском районе Закарпатской области. Об этом сообщила госслужба геологии и недр Украины.

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Как отмечается в сообщении, по предварительным оценкам, месторождение может содержать как минимум 2,4 тонны золота. Такая оценка прогнозных ресурсов сделана на основе проведённых ранее буровых, горных и лабораторных работ.

«Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — отмечено в сообщении ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, добывать золото планируют и в Луганской Народной Республике. К золотодобыче местные власти приступят в 2018 году. Об этом в ноябре 2017 года заявлял глава республики Игорь Плотницкий. Речь идёт о месторождении золотосодержащей руды в Антрацитовском районе близ села Бобриково.

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Золотодобыча

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