Южная Корея нарастит поставки газа с Дальнего Востока

Владивосток, , 08:49 — REGNUM Южная Корея намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из России. Как сообщили ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ, речь идёт о топливе, произведенном на Дальнем Востоке.

О такой договорённости, достигнутой между двумя странами, заявил председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гиль в ходе официальной рабочей встречи, которую в режиме видеоконференции провёл министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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Южная Корея намерена наращивать из России поставки не только сжиженного газа, но и ряда продуктов и услуг.

«Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности, Корея планирует нарастить поставки СПГ из России», — отметил Сон Ен Гиль.

По его словам, южнокорейские бизнесмены также планируют участвовать в проекте по созданию рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время он перейдёт в активную стадию реализации. Еще один проект компании LSnetworks перешёл к началу работы, для чего было создано предприятие во Владивостоке», — добавил председатель комитета, выразив надежду, уже на предстоящем Дне инвестора они смогут продемонстрировать достойные результаты.