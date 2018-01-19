Центробанк РФ лишил лицензии «АлтайБизнес-Банк»

Москва, , 07:29 — REGNUM Банк России с 19 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «АлтайБизнес-Банк» (г. Барнаул), сообщается на сайте регулятора.

Регулятор отмечает, то проблемы в банке возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели руководством банка, что присело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственного капитала банка.

Центробанк РФ неоднократно применял в отношении «АлтайБизнес-Банк») меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Однако руководство кредитной организации не предприняло действенные меры по нормализации работы.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «АлтайБизнес-Банк» занимал 512 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 46 российских банков.

Напомним, политику отзыва лицензий у банков Центробанк РФ начал в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 86 кредитных организаций, в 2015 — у 93, а в 2016 — у 97 банков.

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