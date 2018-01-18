Аэропорт «Бельбек»: необходимость или битва за «респект»?

Севастополь, , 17:32 — REGNUM Если российский руководитель хочет быть на хорошем счету у центра, он должен создавать масштабные проекты, требующие федерального участия. Только этим можно логически объяснить озвученные планы по развитию гражданского сектора аэропорта «Бельбек» в Севастополе, который фактически будет дублёром международного аэропорта «Симферополь». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политический эксперт Владимир Джаралла.

«Данное решение выглядит далеко не самым оптимальным. Дело в том, что даже сейчас старый аэропорт Симферополя полностью удовлетворяет по авиасообщению потребности двух субъектов. Слабым звеном в этой схеме является лишь транспорт, выезд из места прибытия в другие точки полуострова. Кстати, до сих пор непонятно, как будет решаться этот вопрос при окончании строительства нового терминала, который находится ещё дальше от столицы Крыма», — отметил эксперт.

По его словам, в озвученных планах по «Бельбеку» речь фактически идёт о создании нового дублирующего центра, а в условиях завершающегося строительства Крымского моста, который возьмет на себя значительный поток транспорта, ситуация выглядит ещё более странной.

«Возможно, ответ кроется в неофициальных принципах системы управления: если руководитель хочет быть на хорошем счету у Центра, то он должен создавать масштабные проекты, требующие федерального участия. С этой точки зрения столь сильное стремление в реализации крупных инфраструктурных проектов, требующих больших инвестиций, вполне объяснимо. Но ведь стране и без этого есть куда тратить деньги и прикладывать силы. К примеру, в Забайкальском крае в Краснокаменске требуется строительство нового рудника по добыче урана, в связи с истощением старого. Зачем он нужен, думаю, пояснять не надо. На это требуется 2,5 млрд рублей, которые пока не удаётся «выбить», хотя предприятие градообразующее, и всё население связано либо зависит от его работы. А на возможное строительство ненужного тоннеля через бухту Севастополя требуется… 5 млрд рублей!» — подчеркнул Владимир Джаралла.

По его мнению, в стране на сегодняшний день есть масса других вариантов по освоению средств, может, менее масштабных, но реально более нужных.

Напомним, строящийся терминал международный аэропорт в Симферополе является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

Помимо этого, в рамках ФЦП развития Крыма выделено 13 млрд рублей на строительство взлётной полосы.

По словам главы региона Сергея Аксёнова, несмотря на то, что новый терминал международного аэропорта строится на условиях государственно-частного партнёрства, интересы Республики Крым даже при доле акций 49% полностью защищены.

Ввод в эксплуатацию аэровокзального комплекса запланирован на весну 2018 года. После этого пропускная способность аэропорта увеличится до 3 тыс. 650 пассажиров в час, позволив в течение года обслуживать 6,5 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что российское правительство подготовило план по развитию гражданского сектора аэропорта «Бельбек» в Севастополе. По данным газеты «Коммерсант», Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительству Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» поручено утвердить планы строительства взлётно-посадочной полосы и другой необходимой инфраструктуры для того, чтобы начать эксплуатацию гражданского сектора аэропорта в 2020 году.

Однако, по словам руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, это будет правительственный аэропорт с допуском бизнес-авиации, а основной поток гражданской авиации по-прежнему будет обслуживать реконструированный аэропорт в Симферополе.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные сделают севастопольский аэропорт гражданским. Но не полностью

Читайте развитие сюжета: «Бельбек» не улучшит и так сложные отношения властей Крыма и Севастополя?