Дальше без кредитов: западные партнёры отказывают «Нафтогазу Украины»

Киев, , 11:47 — REGNUM Потеря дешевого кредитного ресурса от западных партнёров является одной из наибольших проблем «Нафтогаза Украины» в 2018 году, заявил прессе 17 января глава госкомпании Андрей Коболев.

По словам чиновника, Европейский банк реконструкции и развития не будет возобновлять кредитную линию, также «Нафтогаз» может потерять кредит от Всемирного банка. Общие потери составят порядка 800 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причина потери кредитной линии — правительство в прошлом году не выполнило те условия, которые надо было выполнить для продления. О чем конкретно идет речь, Коболев не уточнил.

«300 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития будут погашены в январе, насколько мы понимаем, возобновление этой линии автоматически не состоится. Не будет возобновлять после погашения предоставления кредита на сумму 500 млн долл. и Всемирный банк. Все это будет стоить 800 млн долл. дешевого кредитного ресурса», — резюмировал Коболев.

В конце декабря 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью информагентству Bloomberg заявил, что компания в 2018 г. планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением облигаций внешнего корпоративного займа на 1 млрд долларов. По его словам, размещение облигаций состоится предположительно во II кв. следующего года — после решения cтокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». В этом же интервью Витренко заявлял, что «Нафтогаз» хочет расширить существующую кредитную линию у Европейского банка реконструкции и развития с нынешних 300 млн до 500 млн долл.

В ноябре 2017 года Банк развития Китая сообщил «Нафтогазу Украины» о завершении генерального кредитного соглашения на сумму $3,656 млрд от 25 декабря 2012 года. Украинской компании так и не удалось воспользоваться кредитными деньгами из-за внутренних конфликтов с правительством.

«Нафтогаз» передал документы для согласования заинтересованными министерствами в феврале 2017 года и с того времени направил более 40 писем к ним и правительству с просьбой ускорить рассмотрение представленных материалов… Но необходимые согласования «Нафтогаз» получил в октябре, поэтому материалы поступили в Банк уже после утвержденного срока. В результате Банк уведомил «Нафтогаз» о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о завершении кредитной сделки 2012 года», — говорилось в комментарии госкомпании.

ИА REGNUM напоминает, что кредитная линия ЕБРР для «Нафтогаза» в размере $300 млн была открыта осенью 2015 г. и предназначена для закупки газа исключительно на западной границе Украины, то есть по так называемой реверсной схеме. У сделки были и другие условия — в частности, реализация правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в газовой компании.