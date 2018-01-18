Имущество вернуть, МУП ликвидировать: приватизационный скандал в Татарии

Зеленодольск, Татария, , 11:07 — REGNUM Исполком Зеленодольского района Татарии в Арбитражном суде РТ пытался отстоять муниципальное предприятие, которое антимонопольное ведомство посчитало созданным с нарушением федерального законодательства и потребовало ликвидировать. Нецелесообразной также называлась передача МУП сельскохозяйственных участков и иного городского имущества. УФАС по РТ предписал вернуть всё на баланс мэрии, но исполком не выполнил в срок предписание, попытавшись обжаловать его. Арбитражный суд РТ поддержал антимонопольное ведомство, поэтому МУП «Дары природы» всё же придётся вернуть имущество и ликвидироваться. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Примечательно, что к моменту, когда к МУП проявили интерес, оно успело просуществовать восемь лет, используя переданное исполкомом имущество. Внимание было привлечено попыткой акционирования МУП, которое попытались осуществить в 2016 году.

С письмом о целесообразности создания МУП «Дары природы» и целесообразности предоставления указанному хозяйствующему субъекту земель сельскохозяйственного назначения в УФАС по РТ 10 октября 2016 года обратился бизнес-омбудсмен Татарии.

В результате разбирательства выяснилось, что устав предприятия утверждён постановлением исполкома еще 26 марта 2009 года, а 15 мая того же года за муниципальным унитарным предприятием «Дары природы» закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения. В материалах дела не уточняется, о каком имуществе идёт речь, но известно, что на балансе МУП находится единственный в городе муниципальный рынок на 140 торговых мест. Численность работников компании составляет около 400 человек.

По информации из казанских СМИ, также у МУП имеется полноценное сельхозпредприятие, включающее 600 га посевных площадей, 1,5 тыс. коров.

При создании перед предприятием была поставлена цель удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Основными видами деятельности являются выполнение работ и оказание услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также заготовка, переработка и производство сельхозпродукции, посредничество при покупке, продаже и аренде нежилого имущества, торгово-закупочная, оптовая, розничная торговля товарами народного потребления, сельхозпродукцией, изделиями народного промысла.

Антимонопольное ведомство проанализировало устав и пришло к выводу, что «МУП «Дары природы» создано для целей, которые не содержатся в перечне согласно пункту 4 статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 г. No161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Это, в свою очередь, является нарушением законодательства. 24 ноября 2016 года исполкому Зеленодольского района было выдано предупреждение, по которому он должен был до 12 декабря 2016 года изъять имущество у МУП «Дары природы». Оно исполнено не было, потому УФАС по РТ возбудил административное дело в отношении органа муниципальной власти. 24 мая 2017 года по нему комиссия вынесла решение, которым исполкому предписывалось «принять меры, направленные на ликвидацию МУП «Дары природы», в соответствии с пунктом 8.4 Устава МУП «Дары природы»». Срок на это отводился 45 дней с момента получения предписания.

Исполнительный комитет Зеленодольского района попытался обжаловать это предписание в Арбитражном суде РТ. Суд пришёл к выводу, что «существование предприятия в форме МУП даёт ему определённые преимущества, в том числе при осуществлении предприятием своей деятельности», и уточнил, что МУП «не соответствует предусмотренным вышеуказанным Законом об унитарных предприятиях основаниям, а также является препятствием для развития конкуренции». Кроме того, в определении суда уточнялось, что деятельность МУП «Дары природы», «подкреплённая поддержкой учредителя в лице органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, ущемляет права иных хозяйствующих субъектов».

Суд 16 января 2018 года признал предписание УФАС по РТ по ликвидации МУП «Дары природы» выданным в пределах своих полномочий, конкретным и исполнимым, потому отказал исполкому в признании его недействительным.

Решение может быть обжаловано в одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

«Наш вариант — акционировать рынок единым имущественным комплексом. А если начинать «с нуля», к чему подталкивает УФАС, то надо изъять у нас имущество и продать по частям. Это будет крах», — заявил год назад изданию «Реальное время» гендиректор рынка «Дары природы» Сергей Савельев, когда шли разбирательства по первому предостережению и вопроса о ликвидации МУП ещё не стояло.