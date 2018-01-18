Курс юаня незначительно просел по отношению к доллару США

Пекин, , 10:01 — REGNUM Китайская национальная валюта плавно поползла вниз, достигнув отметки 6,4401 юаня за доллар США, сообщает 18 января агентство «Синьхуа».

Впервые за последнее время юань ослаб, уступив доллару 66 базисных пунктов, что в целом не так много, учитывая предыдущие рекорды роста.

Напомним, что 17 января валюта Поднебесной достигла своего максимум последних месяцев 6,4335 юаня за доллар США. Однако уже тогда наблюдалось замедление роста.

Колебания курса юаня связаны с всеобъемлющей экономической реформой, проводимой китайскими властями еще с 2015 года. Ее задачей является в том числе регуляция механизма расчета курса юаня.

По мнению экономиста Commerzbank Asia Чжоу Хао, в 2018 году юань продолжит стремительный рост по отношению к валютной корзине. В 2017 году рост юаня по отношению к доллару в среднем составил 6,72%.

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