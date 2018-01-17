Die Welt: Спасение еврозоны или евробюрократии?

Берлин, , 22:33 — REGNUM Со времен финансового кризиса стало ясно, что Европа не работает так, как должна бы. Ведущие экономисты из Франции и Германии представили своего рода манифест с предложениями того, как можно перестроить континент. Старая мечта о конкурентоспособной, процветающей Европе с сильной валютой, которая может дать отпор доллару, оживает на 25 страницах.

14 экспертов из совершенно различных экономических школ и областей объединили свои силы, чтобы дать Европе толчок в правильном направлении, пишет сегодня, 17 января, Die Welt. В общей сложности авторы проекта внесли 6 предложений по реформированию еврозоны.

Первостепенно необходимо разорвать «порочный круг», пишут эксперты. В условиях финансового кризиса наибольшей проблемой в Европе была взаимозависимость между банками и государствами. Поскольку государственные облигации считаются более надежными, им не требуется регулирование финансовых институтов. По мнению экспертов, именно дерегулирование должно стимулировать банки вкладывать больше средств в долговые инструменты собственных государств.

Следом эксперты предлагают ввести «упрощенный порядок расходов». Вердикт ясен: нынешним правилам недостает гибкости в плохие времена и жесткости — в хорошие. Последствия подобной политики прослеживаются в постоянно растущих долговых квотах. Чтобы решить эту проблему, экономисты предлагают ввести весьма простые правила: государственные расходы не должны расти быстрее, чем номинальный валовой внутренний продукт в долгосрочной перспективе, а в странах, которым необходимо снизить коэффициент задолженности — и вовсе медленнее.

Следующим пунктом идет упорядочение реструктуризации задолженности. На сегодняшний день нет установленного порядка поведения государств в случае, если страна станет неплатежеспособной. В результате государства-банкроты поступают по собственному усмотрению, а политики в зоне евро дружно пытаются любыми способами предотвратить дефолт. И это, по мнению экспертов, создает неправильные стимулы для кредиторов. Если инвесторы знают, чего ожидать, они будут более избирательно относиться к своим инвестициям. Это же, в свою очередь, будет оказывать дисциплинирующее влияние и на сами государства.

Еще одним нововведением должен стать общий европейский кризисный фонд. Здесь все довольно тривиально: необходимо создать своего рода банк, который будет предоставлять государствам-членам средства в условиях крупного экономического кризиса. При этом фонд должен финансироваться не за счет займов, а за счет взносов стран-членов зоны евро. Те страны, которые более активно пользовались «спасательным кругом» фонда, должны вносить дополнительные взносы.

ЕС также должен выпускать Европейские безопасные облигации, так называемые ESBies. Новый финансовый инструмент должен появиться путем объединения государственных облигаций отдельных стран еврозоны в новые ценные бумаги, которые будут разделены на более безопасные и менее рискованные транши, а затем перепроданы инвесторам.

Ну и завершает список предложений реформа институциональной архитектуры еврозоны. В целях обеспечения стабильности следует лучше контролировать экономическую и фискальную политику государств-членов, полагают эксперты. Для этого Европейский стабилизационный механизм должен стать своего рода МВФ, но в то же время контролироваться независимым органом. Таким образом, ответственность за фискальный контроль и предоставление дополнительных кредитов перестанет находиться в сфере национальных интересов государств-членов.

В итоге, план немецких и французских экономистов сводится к тому, что евробюрократы должны устанавливать правила функционирования еврозоны, а также следить за их исполнением и при необходимости запускать «спасательные программы», критикует Die Welt, так как политики, по всей видимости, неспособны или не желают поступиться своими национальными интересами и действовать в интересах всей Европы. Однако здесь возникает вопрос: какой политик согласится добровольно признать собственное бессилие?