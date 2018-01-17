В Госдуме назвали условия возобновления продажи Украине газа

Москва, , 20:38 — REGNUM В Госдуме назвали единственное условие, при котором возможно обсуждать возобновление продажи Россией Украине газа.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов.

«Возобновить продажу газа Украине можно только в обмен на выполнение Украиной Минских соглашений. Иначе никак», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина перестала закупать газ в России 25 ноября 2015 года. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за газ, который уже поставлен, а также уменьшил годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров. При этом принцип «бери или плати» арбитраж оставил в силе для 80% обозначенного минимального объема.

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