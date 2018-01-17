Четверг, 18 Января 2018 года
02:54:53 МСК

В Госдуме назвали условия возобновления продажи Украине газа

Экономика

Украина перестала закупать газ в России в конце 2015 года

Москва, 17 января 2018, 20:38 — REGNUM  В Госдуме назвали единственное условие, при котором возможно обсуждать возобновление продажи Россией Украине газа.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов.

«Возобновить продажу газа Украине можно только в обмен на выполнение Украиной Минских соглашений. Иначе никак», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина перестала закупать газ в России 25 ноября 2015 года. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за газ, который уже поставлен, а также уменьшил годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров. При этом принцип «бери или плати» арбитраж оставил в силе для 80% обозначенного минимального объема.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина закупит у Газпрома 5 млрд куб.м. газа по ценам ниже, чем ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить