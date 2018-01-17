Закат биткоина: Как «фантики» уступят место настоящим криптовалютам

Валерия Хамраева, , 20:06 — REGNUM

Сегодня, 17 января, курс биткоина опустился ниже 11 тыс. долларов, потеряв за сутки 25% своей стоимости. Пока одни эксперты рынка предрекают закат жизни первой криптовалюты, другие продолжают настаивать на том, что за цифровыми валютами будущее. Откуда взялся биткоин, как долго он просуществует и что придет ему на замену, разбиралась корреспондент ИА REGNUM.

С чего всё началось

Биткоин набрал обороты и популярность в 2017 году, хотя сам принцип существования этой криптовалюты до сих понимают далеко не все. Система биткоина была разработана в 2009 году группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Предполагалось, что в ходе машинного решения сложных математических задач участники системы будут получать «очки». Процесс получил название майнинга, а «очками» стал биткоин.

Другими словами, биткоин — это виртуальные деньги, которые выглядят как некий код и существуют только в виде записей в базе блокчейна. Эта технология содержит информацию о транзакциях, но не предоставляет данные об их участниках. Поэтому ни одно государство не может контролировать оборот такой валюты. Кроме того, транзакции в биткоинах проводятся без участия банков и с минимальной комиссией.

Таким образом, децентрализованность, анонимность и низкая комиссия обеспечили биткоину высокую популярность среди инвесторов. Однако она продлилась недолго.

Развал пирамиды

Еще месяц назад, в декабре 2017 года, стоимость криптовалюты ежедневно устанавливала рекорды и прибавляла порой по 1 тыс. долларов в день. Теперь же на рынке делают ставки на то, как быстро биткоин обвалится.

Так, например, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») ранее уже отмечал, что если к концу 2017 года биткоин достиг 20 тыс. долларов, то к концу 2018 года его стоимость может вовсе обвалиться до 300 долларов. В частности, по его словам, это связано с тем, что биткоин наглядно продемонстрировал явные признаки пирамиды.

«Я предполагаю, что биткоин — всё-таки финансовая пирамида. Ведь пирамида работает по принципу привлечения средств населения, но не вложения этих денег в какой-то бизнес-процесс в реальной экономике», — отмечал Аксаков.

У биткоина действительно нет никакого обеспечения, а сама криптовалюта не создает никакой добавленной стоимости. Это делает инструмент очень похожим на классическую пирамиду — «новые» участники оплачивают прибыль тех, кто приобрел криптовалюту ранее, и все они надувают стоимость инструмента в целом.

В связи с этим криптовалюты нередко сравнивают с печально известной финансовой пирамидой МММ, организованной в 90-х годах Сергеем Мавроди. Напомним, в результате его действий пострадали, по разным оценкам, от 10 млн до 15 млн вкладчиков. Однако потери от вложений в биткоин могут быть существеннее, поскольку это гораздо более нестабильный инструмент, считает глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Это просто огромный пузырь. Если в истории с МММ мы хотя бы понимали, что за этим стоит Сергей Мавроди, то вопросе биткоина до сих пор не определен его создатель и основной держатель этой криптовалюты», — сообщил Жигарев корреспонденту ИА REGNUM.

Мрачные времена и уход фантиков

Пока биткоин оправдывает негативные прогнозы и после резкого роста до 20 тыс. долларов существенно теряет в стоимости. Однако, как заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, обвал биткоина будет означать мрачные времена для всего рынка криптовалют.

«Прошлая торговая сессия стоила всей отрасли более 300 млрд долларов. Другими словами, рынок похудел на 50% собственной капитализации. Как и всегда, локомотивом обвала выступил биткоин — именно он первым оказался под давлением, потянув за собой «коллег по цеху», — считает Деев.

По его словам, на падение курса криптовалюты влияют попытки разных государств легализовать или, наоборот, запретить майнинг и биткоины в целом. Такие варианты, в частности, обсуждаются в Южной Корее и Китае. Однако глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев уверен: основная причина обвала биткоина в другом, и на многие другие цифровые инструменты это не распространится.

«Вниз полетели только криптовалюты, которые выдуманы и не подкреплены активами, не надо распространять это на все криптовалюты. Это коснется тех, которые анонимны и ничем не подкреплены, это нормальный процесс», — уверен Жигарев.

Так, по его словам, основная проблема с биткоинами сегодня не столько в том, что их сложно купить, сколько в том, что их еще сложней продать, а на купле-продаже таких инструментов зарабатывают операторы.

Однако не стоит считать, что раз биткоин оказался спекулятивным инструментом, то доверять криптовалютам в целом нельзя. Так, например, многие крупные компании уже сегодня заявляют о желании запускать собственные криптовалюты, которые будут обеспечены их акциями.

«То есть с рынка уходят фантики, а приходят нормальные криптовалюты, подкрепленными активами. И когда на рынок выйдут крупные компании со своими криптовалютами, это будет свободный и открытый рынок, частично легализованный. Всё будет понятно и прогнозируемо для игроков», — считает Жигарев.

Таким образом, криптовалюты станут нерискованным инструментом — их, например, можно будет засчитывать в качестве имущества. При этом любое имущество может выступать в качестве платежного средства — например, при обмене товаров или другого имущества.

Банки вылетят в трубу

Пока эксперты спорят, что будет с биткоином и стоит ли продумывать варианты легализации криптоинструментов в целом, очевидным становится, что основные потери от распространения криптовалют понесут именно банки. Инвесторам будет гораздо удобнее проводить операции без привлечения третьих лиц и без уплаты больших комиссий за перевод средств. Кроме того, с помощью расчета криптовалютами по технологии блокчейн можно обойти различные экономические и финансовые санкции, выплачивая средства напрямую инвестору.

«Банковская система вылетит в трубу и станет более технологичной, поскольку владельцы криптовалют смогут свои деньги инвестировать и переводить мгновенно. Роль банка как посредника, который занимается переводом твоих денег, просто пропадает», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

Между тем в самом банковском сообществе паники пока не наблюдается. Так, большинство игроков уверены, что традиционная банковская система не изменится с распространением криптовалют просто потому, что цифровые активы навряд ли получат широкое распространение.

«Никто не даст широко распространяться криптовалютам. Банков во всём мире очень большое количество, многие из этого числа поддерживаются государством. Упразднение банков приведет к глобальному затяжному всемирному финансовому кризису, чего не допустит никто», — считает, например, зампредседателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Другой мир

Впрочем, какие бы оценки ни давали эксперты криптовалютам в целом и биткоину в частности, само появление такого инструмента, как цифровая валюта, привнесет в сложившуюся систему как государственного, так и экономического и финансового устройства существенные изменения.

Даже если банковская система действительно ничего не потеряет от распространения цифровых активов, ей придется существенно адаптироваться к новым правилам игры. И ориентироваться на биткоин в этом случае совершенно не следует, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

«Вопрос не в том, что будет с биткоином или другой криптовалютой, а в том, что само появление биткоина нарушило монополию на выпуск валюты государством. Впервые в жизни человечества нарушена прерогатива государства на выпуск денежных средств в обращение. И это другой мир, на который все, к сожалению, пока смотрят как на спекулятивный из-за этого самого биткоина», — подчеркнул Жигарев.