Новые самолеты для Русского Севера: что ждет полярную авиацию

Мурманск, , 02:21 — REGNUM Задача освоения Арктики, которой наконец-то занялись вплотную, предполагает решение транспортного вопроса, особенно в отношении тех участков территории, где еще долго не появится автомобильный и железнодорожный транспорт. А жить и работать там необходимо уже сейчас. Решение есть, и оно связано с развитием арктической авиации. О том, в каком состоянии пребывает российская арктическая авиация сейчас и каковы пути решения этой насущной задачи, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Александр Шимберг.

Ситуацию, при которой для того, чтобы попасть, предположим, в Воркуту из Мурманска, нужно лететь через Москву, никак не назовешь нормальной. А крупный авиационный бизнес, к сожалению, может решить проблему транспортной связи городов дальнего Севера только таким образом. Летать «поперек линий», связывая между собой северные города напрямую, ему никак не рентабельно.

Для решения этого вопроса необходимо становится введение на Севере специальной малой авиации, способной базироваться на грунтовых аэродромах, простой в обслуживании, могущей выполнять транспортные задачи оперативно. Создаваемый сейчас самолет ИЛ-114−300 удовлетворяет всем требованиям к северной авиации, но только в конце 2017 года прошли первые испытания его двигателя, а значит, первые поставки самолетов вряд ли начнутся раньше 2023 года. Тем не менее это не повод сидеть сложа руки, считают в институте имени Жуковского (ЦАГИ). Возможно, центральный аэрогидродинамический институт с его планами модернизации заслуженных АН-2, ЯК-40 и АН-72 сможет активно восполнить нынешнюю нехватку северного авиатранспорта. Также среди предложений ЦАГИ присутствуют экранопланы и гидросамолеты.

Что же представляется наиболее перспективным и какие административные барьеры предстоит преодолеть арктической авиации, читайте в статье: Полярная авиация: пора возрождать

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