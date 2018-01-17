«Чем больше Украина покупает в Европе, тем больше Европа покупает в РФ»

Андрей Стеценко, , 19:49 — REGNUM

Уголь

Согласно оперативной информации, Россия сохранила место основного поставщика угля на Украину с показателем 56,6% от общего объема поставок. То есть — из 2,7 млрд долларов, которые Украина потратила в прошлом году на уголь (!), 1,5 млрд досталось России. Более того, на днях минэкономразвития Украины отменило санкции в отношении российской компании «Южтранс» — крупнейшего поставщика антрацита. Закупать уголь у этой компании на Украине отказались в конце октября 2017 года с формулировкой «действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности» — «Южтранс» подозревали в том, что она перепродаёт Украине уголь, который получает от поставщиков из республик ДНР и ЛНР. Любопытнее всего, что Украина неоднократно декларировала, что намерена сокращать долю антрацита в угольном балансе вплоть до полного отказа от этой марки угля к 2019 году. Скажем, в 2017 году потребление этой марки угля составило 4,8 млн тонн, тогда как в 2016-м — 8,9 млн (до госпереворота и вовсе 10—11 млн тонн).

«2,3 млн тонн угля марки «А» сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций. 1,8 млн тонн антрацита замещено углем газовой группы, добываемым в Украине. Это очень хорошие показатели, которые доказывают — невозможного ничего не бывает», — хвалится вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Правда, в правительстве предпочитает умалчивать, что при сокращении потребления почти в 2 раза расходы на закупку выросли ровно на столько же. Действительно — нет ничего невозможного.

«Те, кто организовывали блокаду Донбасса, пусть ответят, сколько мы сегодня покупаем угля в России? Точно не скажут, а я вам скажу. В 2017 году из России куплено 16 миллионов тонн угля [данные устарели, в январе-ноябре импорт составил 17,4 млн тонн, однако это общий импорт, т. е. не только энергетический, но и коксующийся уголь]», — обличает с трибуны верховной рады лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Забывая, правда, сказать, что блокада была несанкционированной только в январе-феврале. А уже с марта 2017 года блокада стала вполне официальной, и указ о прекращении транспортного сообщения и покупки антрацита у республик Донбасса был подписан Петром Порошенко. Именно его «Южтранс» и другие российские компании должны благодарить за рост объёмов продаж.

Однако Олег Ляшко — далеко не единственный и не главный лоббист возобновления торговли с ЛДНР. Сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман фактически говорит об этом прямым текстом.

«Блокада была в интересах государства-агрессора… Украина получала полную выгоду [до блокады]. [Выгода в том, что] платили Украине, что платили зарплаты, что мы получали уголь за гривну, а не за валюту, как сегодня нужно завозить через океан… Вы себе просто не представляете, сколько непубличных усилий я приложил, чтобы доставлять энергетический уголь на подконтрольную территорию, для того чтобы зимой у нас была электроэнергия и тепло… организаторы этого мероприятия [блокады] должны понести уголовную ответственность», — заявлял украинский премьер.

Возможно, речь идет о политическом трюке, но по крайней мере так глава правительства Украины говорил во время во время общения с работниками металлургического комбината «Азовсталь» (Мариуполь).

Пока же Украина продолжает покупать уголь в Африке — в начале января в порт «Южный» прибыло восьмое судно с углём для частной энергокомпании «ДТЭК-Энерго». Напомним, всего компания законтрактовала 675 тыс. тонн антрацита, а значит, следующее судно станет последним. По словам директора порта, его прибытие ожидается 18—19 января.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в эфире радио «Голос Столицы» указывает на ребячество украинских властей, которые согласны переплачивать за поставку угля с другого конца света лишь затем, чтобы не купить его у России.

«Россия… является крупнейшим производителем антрацита на сегодня вообще в мире, то есть никто больше не добывает такое количество антрацита, как добывает РФ. Нужно очень чётко понимать, что даже если Украина закупает антрацит в ЮАР, в США или в Австралии, эти объёмы, которые закуплены, они потом замещаются российским антрацитом, то есть, по большому счёту, после блокады Донбасса мы работаем на российского производителя. То есть чем больше Украина импортирует по миру, закупает, тем больше Россия проэкспортирует своего антрацита в зарубежье», — комментирует специалист.

Угольный дивизион «ДТЭК-Энерго» в 2017 году нарастил добычу энергетического угля до 22,9 млн тонн (+8,2% к 2016). В 2018 году компания планирует нарастить инвестиции в предприятия, чтобы показатель добычи газового угля по двум предприятиям превысил 24 млн тонн, сообщил в пресс-релизе директор по добыче угля «ДТЭК-Энерго» Михаил Барабаш. Впрочем, напомним, что такие положительные результаты даёт только частная угледобыча. В целом же добыча энергетического угля на Украине в прошлом году сократилась до 34,9 млн тонн (-14,6%).

Владимир Гройсман внезапно затребовал от министра энергетики Игоря Насалика план реформирования угольной отрасли, да ещё и в сверхкороткие сроки:

«Нам нужно наращивать добычу собственного угля в Украине. И это вопрос номер один … Я не буду давать вам время! Три месяца … я просто говорю абсолютно откровенно: три месяца — и должен быть четкий и понятный результат для отрасли, для шахтеров и правительства».

Больше похоже на истерику. Причину такой внезапности прояснил в своём блоге на LIGA.net член Набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Переход блоков на газовый уголь и определение газового угля как приоритетного для ТЭС дало бы перспективу для угольной отрасли Украины. И если на уровне государства такое решение не будет принято, то это приведет к дальнейшему росту импорта угля, но уже не только антрацита, а и газового угля. И тогда прогноз НКРЭКУ, что импорт угля в 2018 году будет составлять 4,2 млн тонн, может оказаться ложным. В лучшем случае импорт составит 5—6 миллионов тонн, в пессимистическом — 7—8 миллионов тонн… Поэтому власти стоит определить направление, которым будет двигаться угольная отрасль: или дальнейшая импортозависимость, или развитие собственных ресурсов угля», — объясняет эксперт.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 15 января составляли 1,739 млн тонн (-22 тыс. тонн с 20 декабря). Из них 784 тыс. тонн приходится на дефицитный антрацит и 954 тыс. тонн — на уголь марки «Г». Таким образом, за прошедший месяц количественно запасы почти не изменились, однако сильно изменилось соотношение антрацита и газового угля. Запасы первого выросли почти на 120 тыс. тонн, тогда как второго — сократились на 142 тыс. тонн.

ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля до 2,46 млн тонн (-20,3% или на 5,72 млн тонн), сообщают в минэнерго. В основном это произошло за счёт уменьшения доли антрацита в энергобалансе (4,1 из 5,72 млн тонн). Недостающие объёмы электроэнергии Украине пришлось возмещать усиленной эксплуатацией атомных электростанций.

«Киевэнерго» обратилось к Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики с просьбой о повышении тарифов на электроэнергию на 13%, а на тепло — на 7%. Основание — подорожание мазута для ТЭЦ вместе с ростом стоимости нефти. НКРЭКУ пока не вынес решения, хотя мазут компанией уже закуплен, и в случае отказа ей придётся зафиксировать убыток.

А вот для промышленных потребителей тариф уже вырос. С начала января, в зависимости от региона и поставщика, киловатт обходится им на 8—11% дороже. Как такового единого тарифа не существует, в основном потребители платят примерно от 1,78 до 2,4 грн. за 1 кВт•ч (без НДС).

Это в очередной раз ставит перед Украиной проблему конкурентоспособности украинского бизнеса.

«Бизнес получит тарифы выше, чем в большинстве стран Европы. Самые высокие тарифы в Украине для бизнеса в Луганской области. Должна быть какая-то поддержка, а вместо этого — высокие тарифы на электроэнергию… Хуже всего в этом повышении то, что от него нет пользы, потому что фактически основная причина повышения тарифов — это формула «Роттердам +», и уголь в тарифах теперь будет закладываться по цене 2500 гривен. В 2015 он закладывался по 1100 гривен, то есть за два года цена выросла на 130%», — заявил эксперт по энергетике Андрей Герус во время брифинга в верховной раде.

Уже несколько дней как на Украине вступила в силу нормативная база для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на RAB-регулирование (стимулирующее тарифообразование). При этом норма доходов установлена одинаковой как для старых, так и для новых активов (12,5), что несколько противоречит самой задумке: стимулировать собственников развивать инфраструктуру и вкладываться в строительство новых активов. Зачем, если норма доходности одинаковая и можно продолжать эксплуатировать старые?

Такую поправку собственникам энергоинфраструктуры удалось продавить в последний момент: на этапе разработки предполагалось, что для существующих активов норма дохода будет установлена в пределах 0,5—5%, а для новых — 14,79%.

Несмотря на планы и дальше сокращать потребление угля, минэнерго планирует в текущем году нарастить поставки электроэнергии на экспорт до 5,86 млрд кВт•ч (+20% в сравнении с 2017 годом). Финальных данных по экспорту за 2017 года пока нет, однако в министерстве уверены, что удалось взять планку в 5 млрд кВт•ч (примерно на треть больше, чем в 2016-м). Напомним, абсолютный максимум экспорта, которого удавалось достигать Украине — 9,9 млрд кВт•ч.

«Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) заявила о планах провести форсированную инвентаризацию — её результаты должны быть готовы уже к марту 2018 года. Причиной проведения является корпоратизации компании. О планах (частичной) продажи пока не сообщается.

Сегодня на Украине часто говорят о переводе ТЭС с антрацита на газовый уголь, однако совсем не говорят о том, что тепловая генерация на Украине нуждается в срочной модернизации.

«3—4 млн долларов стоит переоборудовать один блок с антрацита на уголь газовой группы. Это небольшая цена. Плюс нужно время, потому что этот блок выводится из эксплуатации. Миллионов 300 нужно в целом, чтобы переоборудовать все наши блоки. Это не очень дорого по энергетическим меркам… А вот наша тепловая генерация требует миллиардов 30 долларов на модернизацию, то есть чтобы привести ее к мировым стандартам экономической эффективности, потому что наши блоки сейчас в 1,5—2 раза худшие показатели имеют, чем европейские», — говорит в эфире радио «Голос Столицы» эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

Для сравнения: в РФ в модернизацию тепловой генерации собираются вложить 1 трлн рублей (порядка 18 млрд долл.). На Украине по состоянию на сегодня нет не то что сравнимых планов модернизации, а вообще никаких. Хотя некоторые расчёты есть. По словам Нацкомиссии по регулированию энергорынка, на Украине изношено 88% мощностей, и ближайшие 10 лет необходимо либо вводить в строй 16 ГВт новых, либо продлевать эксплуатацию имеющихся.

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 января составляли порядка 13,946 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 19 декабря сократились на 1,321 млрд кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 2,978 млрд кубов топлива — пока всё идет по плану и даже лучше из-за очень теплого декабря.

Компания сообщает, что отбор постепенно растёт — вместе с падением среднесуточной температуры. Так, на протяжении 1—9 января среднесуточный подъем газа из хранилищ составлял 40,8 млн кубометров. Уже 10—13 января он возрос до 74,3 млн кубометров, а 14 января — даже до 81,7 млн кубометров.

Украинским властям каким-то образом удаётся сочетать в своих заявлениях взаимоисключающие параграфы. Так, Пётр Порошенко в начале года традиционно заявил о том, что Украине удалось слезть с российской «газовой иглы». И буквально через минуту он же заявляет о том, что запасы газа в ПХГ Украины — самые большие с 2014 года. Не говоря уж о том, что есть решение Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому в течение ближайших 2 лет Украина должна закупить в России 10 млрд кубометров газа. А также о том, что с газом история примерно та же, что и с углём: чем больше его Украина покупает в Европе, тем больше Европа покупает его в России.

Уже 17 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал, что Украина в 2018 г. точно возобновит импорт минимальных объемов российского газа «напрямую».

"Обязательства Газпрома продавать нам 5 млрд кубометров по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как Нафтогаза, так и потребителя», — сказал украинский чиновник.

Впрочем, конкретные даты и цены в Киеве предпочитают не оглашать.

Директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии «Голос.UA» констатирует, что «Нафтогаз» потерял розничный рынок газа. «Его монополия размылась на 10—15%», — говорит эксперт, при этом добавляя, что даже «Укрпочта» сегодня имеет лицензию на торговлю газом. Весьма яркая характеристика.

Самое любопытное в этом то, что рынка на Украине как такового нет, зато есть бардак.

«Чтобы его [рынок] запустить, необходимо разработать и принять сотни документов, которые будут определять порядок действий как поставщиков, так и потребителей. Нужно гарантировать право потребителя на выбор поставщика, о котором все говорят, но никто не знает, как сделать. И торговля эта должна осуществляться через аукционы или тендеры. Поэтому сейчас всё на уровне разговоров и идей. Например, в НКРЭКУ считают, что в каждом регионе должна по конкурсу отбираться единственная компания, которая будет торговать газом. В их представлении это и есть рынок», — завершает безрадостную картину эксперт.

По информации НКРЭКУ, количество разрешений на поставку газа, выданных комиссией, уже перевалило за 350.

Что касается газа собственной добычи, то тут в очередной раз звучат какие-то рассогласованные заявления.

«Все говорили, насколько дорогой или дешевый газ Украина покупала у России. … На самом деле главный вопрос не в том, какую цену мы платить за газ, а когда прекратить закупать газ у России. Ведь украинских газовых запасов достаточно для снабжения всей страны природным газом и даже экспорта за границу», — говорит Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes.

Тогда как от главы правления государственной компании «Надра Украины» Ярослава Климовича можно услышать несколько иную оценку.

«Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину, а это на 22 года добычи», — пишет он в статье для правительственного издания «Урядовый курьер».

При этом 22 года при текущем уровне добычи в 20—21 млрд кубометров. Если же, как говорится в бравурных заявлениях членов правительства и руководства «Нафтогаза», добычу удастся нарастить до 30 млрд кубометров, то это и вовсе лет 15, а что дальше — вообще неясно.

Нефть

Транзит нефти через украинскую систему газопроводов в страны Европы по итогам 2017 года остался фактически на стабильном уровне — 13,94 млн тонн (+0,8% по сравнению с 2016 г.). И это не слишком впечатляющий результат, учитывая, что в 2016-м транзит нефти сократился на 8,8%. Зато на украинские НПЗ в прошлом году поступило почти 3 млн тонн нефти, что почти на 700 тыс тонн больше, чем в 2016-м.

1 млн тонн из этих трёх был импортирован (442 млн долл). Объём импорта нефтепродуктов в 7,8 раз, а по стоимости, почти в 10 раз (4,2 млрд долл) превышает аналогичные показатели для нефти.

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