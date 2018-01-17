2017 год в РФ назвали годом начала уверенного роста

Москва, , 16:32 — REGNUM В 2017 году был заложен фундамент для устойчивого роста российской экономики, уверен министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом он заявил 17 января, выступая в рамках работы Гайдаровского форума.

«2017 год был годом начала довольно уверенного роста, — заявил он. — Мы пока не знаем, насколько вырос ВВП. Это такой показатель, который не так просто посчитать, и всем статистическим агентствам требуется время и дополнительные источники информации, чтобы получить цифры, но я для себя выписал несколько жёстких данных. Авиаперевозки у нас плюс 20%. Потребление электроэнергии плюс 1,7%. Погрузка на железной дороге плюс 3,2%. Импорт инвестиционных товаров плюс 24%. Продажи легковых автомобилей плюс 12%».

Эти цифры, по мнению Орешкина, свидетельствуют о том, что год был очень неплохой.

«Если попытаться одним выражением охарактеризовать 2017 год, то можно сказать, что это год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям и год успешного окончания структурных реформ макроэкономической политики, — констатировал министр. — Самое заметное для обывателя — это ситуация на валютном рынке. Мы получили многолетний минимум по волатильности. Де-факто произошла отвязка курса рубля от динамики цен на нефть».

Кроме того, министр положительно отозвался о низком уровне инфляции и заверил, что в 2017 году успешные реализованные реформы заложили прочный фундамент для устойчивого долгосрочного роста.

Напомним, что далеко не все российские экономисты согласны с такими оптимистическими оценками. К примеру, глава Института проблем глобализации Михаил Делягин не раз высказывался в том смысле, что правительство РФ специально создаёт в стране искусственный денежный голод. По результатам же исследования Центра экономических и политических реформ, рост цен на потребительские товары и услуги в РФ значительно обгоняет рост заработных плат и пенсий в ряде регионов страны. В особенно сложной ситуации оказываются одиноко проживающие пенсионеры, единственным источником доходов которых является пенсия, а также семьи, где часть членов семьи лишена собственных доходов.

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