Взрыв к ликвидации привёл? В Татарии банкротят гипсовое предприятие

Камско-Устьинский район, Татария, , 15:37 — REGNUM Татарскую компанию, на гипсовом руднике которой в конце декабря 2017 года во время взрыва погибли двое рабочих, пытаются обанкротить. Иск к ООО «Фоника Гипс» в Арбитражный суд РТ поступил ещё 10 января 2018 года, но судебное заседание пока не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Истцом выступает ООО «Эксперт Трейд» из Казани, которому ответчик задолжал и в срок не погасил 435 615,48 рубля.

Ранее истец выиграл гражданский иск на эту же сумму, в которую входит задолженность и неустойка, возникшая по договору от 27 сентября 2016 года.

Отметим, в последний раз ООО «Фоника Гипс» пытались обанкротить в 2014 году. Тогда истцом выступило ООО «Передвижной механизированный комплекс «СтройИнвест». Но в связи с тем, что задолженность ответчик успел погасить до начала рассмотрения иска, во введении наблюдения суд отказал.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарии 2 апреля 2008 года. Собственник — ООО «Гипсодобывающая компания». Руководитель последнего Эмиль Садыков также числится ликвидатором ООО «Фоника Гипс» и владеет долей в размере 95% в компании-учредителе. К слову, учредительная компания была создана только 23 декабря 2016 года.

Примечательно, в ЕГРЮЛ 28 декабря 2017 года поступило заявление юрлица о собственной ликвидации. Соответствующее решение было принято компанией 27 декабря, то есть спустя два дня после взрыва. «Материнская» компания между тем специализируется на тех же видах деятельности, что и ликвидируемое ООО «Фоника Гипс».

По информации из открытых источников, при полной загрузке производства в компании трудятся 400 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на гипсовом руднике произошёл рано утром 25 декабря 2017 года, после того как рабочие заложили взрывчатку и пошли на выход. Два сотрудника ООО в результате ЧП погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Проверка по этому делу продолжается, но 15 января 2018 года в отношении гендиректора и юридического лица ООО были возбуждены ещё и административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). В нарушение норм трудового права извещение о произошедшем несчастном случае в прокуратуру района не было направлено.

Напомним, торжественный запуск производства строительных материалов на основе гипса ООО «Фоника Гипс» на Сюкеевском взвозе произошёл 8 июня 2013 года. На мероприятии присутствовал глава региона Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, депутаты и руководители районной администрации.

А 25 октября того же года на ООО «Фоника Гипс» стартовало производство гипсовых пазогребневых плит, предназначенных для оборудования межкомнатных перегородок в квартирах.

«Всё производство очень высокотехнологично, имеет замкнутый цикл от добычи гипса в собственной шахте до переработки, выпуска и реализации готовой продукции», — отмечается на официальном сайте районной администрации.