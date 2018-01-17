Попытки легализовать индивидуальную занятость закончились ничем – Голикова

Москва, , 13:13 — REGNUM Граждане РФ не верят в те налоговые перемены, которые происходят в России, предположила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Об этом она заявила 17 января, выступая в рамках второго дня работы Гайдаровского форума.

«Если соотносить налоговую нагрузку и собираемость, то потенциал собираемости не исчерпан, — заявила Голикова. — Существенную роль играет не само налоговое законодательство, а сопредельное законодательство, которое является основой для взимания налогов по тем правилам, которые установлены в кодексе».

В первую очередь, по словам Голиковой, это относится к имущественным налогам и налогам на недвижимость.

«Мы видим достаточно большое количество земельных участков и недвижимого имущества, которые не прошли процедуру регистрации, и соответственно налоги с них взиматься не могут, — констатировала Голикова. — Это потери для бюджетной системы. Нужно менять систему регистрации и подходы к ней. Другая тема, которая не так давно была на повестке и которая больше касается федерального бюджета, это законодательство о страховых взносах. Когда мы приняли решение о возврате администрирования страховых взносов налоговой службе, мы получили достаточно большие проблемы, которые связаны со сформированной задолженностью по страховым взносам, которой могло не быть при лучшем администрировании».

Голикова констатировала, что на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что с частью задолженностей налоговой службе придется расстаться, так как она безнадежна к взысканию.

«Прежде чем менять налоговое законодательство и кодифицировать его, мы должны понять, какую структуру экономики мы строим и какие рабочие места создаём, — призвала глава СП РФ. — Если мы говорим о цифровизации и роботизации экономики, то мы понимаем, что создаём более высокие производительные рабочие места с более высокой зарплатой, но мы должны отдавать себе отчет в том, что сокращаются рабочие места в промышленности и происходит отток в сферу обслуживания. В сфере обслуживания мы имеем более низкую зарплату и, как правило, неполную занятость».

Доля фонда оплаты труда в ВВП таким образом, по словам Голиковой, снижается.

«Мы упираемся в то, что мы имеем достаточно большую теневую занятость — 14 млн человек по официальным данным Росстата, — отметила она. — Попытки наши легализовать индивидуальную занятость ничем не закончились. На 1 декабря в информационной системе налоговой службы зарегистрировались всего 813 человек. Это ничего! Люди не верят в налоговые перемены».

Напомним, что о роботизации в российской экономике в первый день работы нынешнего Гайдаровского форума говорил и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, роботизация могла бы привести к росту заработных плат и решить проблему дефицита трудовых ресурсов. Экономист Михаил Делягин назвал эти рассуждения бесстыдством.

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