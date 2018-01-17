Посчитали — удивились: в мэрии Махачкалы вскрыто нарушений на 3 млрд рублей

Махачкала, , 12:40 — REGNUM Почти три миллиарда рублей ущерба нанесли чиновники администрации города Махачкалы своей деятельностью в течение двух последних лет. Нарушения выявила Счетная палата Дагестана, проверив работу мэрии за 2016 и 2017 годы, говорится в сообщении ведомства. Умышленно или по халатности совершены эти нарушения, предстоит установить правоохранительным органам.

В частности, чиновниками истрачено не по целевому назначению 85,2 млн рублей, использовано неэффективно бюджетных средств на сумму 215,8 млн рублей. При выполнении строительных работ допущено завышение их стоимости на общую сумму более 100 млн рублей. При осуществлении муниципальных закупок был нарушен установленный для них порядок на сумму свыше 1,146 млрд рублей.

Сумма необоснованных расходов, в том числе на оплату труда (премий) составила 165,4 млн рублей. Как установлено Счетной палатой, с 2013 года численность работников администрации города Махачкалы возросла на 200 человек. Увеличение расходов на их содержание составило более 102 млн рублей. Штат сотрудников непомерно раздут. Так, например, у главы городской администрации девять заместителей. По пять заместителей у трех глав внутригородских районов.

Кроме того, выяснилось, что у столичной мэрии огромные долги — только федеральным властям город задолжал почти 400 млн рублей, еще 300 млн рублей — банкам. Общая сумма финансовых и других нарушений, допущенных сотрудниками администрации Махачкалы, составила более 2,929 млрд рублей.

Материалы проверки по 16 фактам нарушений о государственных закупках на общую сумму 433,6 млн рублей переданы в правоохранительные органы. По ним уже приняты решения. Были наказаны 17 должностных лиц администрации Махачкалы и подведомственных учреждений. Последуют ли уголовные дела за столь масштабные нарушения, предстоит узнать в ближайшем будущем.

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Напомним, в настоящее время в Махачкале начала работать комиссия из Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой провести проверку выступил генпрокурор России Юрий Чайка. В постановлении о проведении проверки, подписанном его заместителем Иваном Сыдоруком, говорится, что в столицу Дагестана едет группа в составе 10 сотрудников Генеральной прокуратуры, прокуратур Москвы и Московской области, Ростовской и Волгоградской областей, Южной транспортной прокуратуры.

В течение месяца — с 16 января по 14 февраля — они будут проверять, как в мэрии Махачкалы исполнялось земельное, природоохранное, градостроительное законодательство, а также законы о коррупции и о пожарной и промышленной безопасности.