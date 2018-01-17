Антон Силуанов пообещал, роста налоговой нагрузки в РФ в 2018 году не будет

Москва, , 12:34 — REGNUM До конца 2018 года в РФ будут освобождать от НДФЛ доходы, полученные в результате закрытия компаний за рубежом, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил 17 января, выступая в рамках второго дня работы Гайдаровского форума.

«Нам нужны налоги, чтобы финансировать госрасходы, — заявил он. — Здесь, конечно, я понимаю, нельзя переборщить в этой нагрузке. У нашей страны большая социальная ответственность. Тем не менее всегда нужно налоговую нагрузку рассматривать с двух сторон. С одной стороны казна, а с другой стороны — та стимулирующая и создающая инвестиционный климат позиция, по которой нас оценивают и решают вкладывать деньги в РФ, развивать тут производство или идти в другие юрисдикции».

При этом Силуанов рассказал, что за последний год в РФ выросли налоговые изъятия за счет улучшения собираемости.

«Мы в правительстве не предполагаем увеличения налоговой нагрузки на предстоящий год, — пообещал министр. — Это принципиально важно. Наша задача в том, чтобы сокращать теневой сектор и оттуда брать ресурсы, которые нам необходимы для финансирования расходов».

Кроме того, глава Минфина проинформировал о тех проблемах, которые стоят сегодня перед российскими налоговыми органами.

«Есть большая нагрузка на бизнес с точки зрения прямых расходов в виде прямых налогов на труд, — заметил Силуанов. — Конечно, 30% одних только страховых взносов! Я не говорю про НДС и подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки».

По его словам, по этой причине российская налоговая система проигрывает конкурентную борьбу другим странам.

«Есть необходимость пересмотреть и оптимизировать её, сделав более конкурентоспособной, перераспределив структуру налогообложения, снизив нагрузку на труд, — заявил он. — Мы не предполагаем увеличения налоговой нагрузки. Мы будем перенастраивать нашу налоговую систему с тем, чтобы она отвечала основной задаче — увеличения темпов экономического роста. Налоговая система должна вести к сокращению теневого сектора».

В числе прочего он упомянул и о налоговой амнистии, которая была объявлена президентом РФ.

«Сейчас второй этап амнистии, — рассказал Силуанов. — Амнистия будет проводиться в 2018 году, с марта по конец декабря 2018 года. Мы договорились, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках также будут подпадать под действие этой амнистии. Продолжим до конца текущего года освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом. Все условия для декларирования и возврата капиталов в нашу страну есть. И мы надеемся, что ресурсы вернутся в экономику страны».

Напомним, что закон, не позволяющий взыскивать с граждан РФ и индивидуальных предпринимателей долги по налогам, вступил в силу с 1 января 2018 года. О том, что в стране необходимо провести налоговую амнистию и простить гражданам и ИП часть долгов, в ходе пресс-конференции 14 декабря 2017 года заявил президент РФ Владимир Путин. Теперь долги граждан по имущественным налогам, которые образовались до 1 января 2015 года, признаются безнадежными и списываются.