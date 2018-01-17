Мусорный оператор в Алтайском крае появится не ранее лета 2018 года

Барнаул, , 11:27 — REGNUM Алтайский край, ставший одной из первых российских территорий, где была разработана региональная схема в области обращения с отходами, не стал тем не менее регионом, где программа эта уже работает. Судя по информации правительства Алтайского края, реализацию территориальной схемы планируют начать в 2018 году после определения регионального оператора, которое должно завершиться к 1 мая текущего года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках реализации схемы запланирована, в частности, рекультивация 1195 несанкционированных мест размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) всех категорий, создание четырех объектов временного размещения ТКО на срок до 11 месяцев и организация 1496 площадок временного накопления ТКО бункерного типа (всего по краю — 1496). Также запланировано приобретение 1576 бункеров объемом 8 куб. м. для 1576 мусорных площадок. Помимо этого, предстоит построить 34 мусороперегрузочные станции и 22 мусоросортировочные линии. Ну и в довершение ко всему в Алтайском крае необходимо будет построить шесть новых полигонов ТКО.

Как отмечалось в ходе заседания правительства Алтайского края, состоявшегося накануне, реформирование системы обращения с отходами более чем актуально. Оно обусловлено ежегодным ростом объема образования отходов и появлением полигонов и несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов.

В России накоплено более 30 миллиардов тонн отходов, и их число продолжает расти, усиливая негативное воздействие на окружающую среду. В Алтайском крае объем ежегодного образования отходов к уровню 2002 года вырос более чем в три раза.

«При учете несовершенства системы статистики и обилия несанкционированных свалок эти цифры могут быть выше. Большой объем и темп накопления отходов потребления и слабое развитие индустрии вторичной переработки приводит к тому, что захоронение отходов на свалках является основным методом утилизации. Кроме того, не осуществляется рекультивация отработанных участков, что приводит к расширению территории полигонов и свалок», — считает министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

Он также отметил, что средства, поступающие в федеральный бюджет от экологического сбора, в форме субсидий направляются в регионы на софинансирование мероприятий в области обращения с отходами.

Напомним, поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами определен Федеральным законом от 28.12.2016 №486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в срок до 1 января 2019 года. Тем не менее на Алтае, в рамках переходного периода, позволяющего субъектам РФ по мере готовности переходить на новую систему, при которой обращение с отходами может осуществляться только по договорам с региональным оператором по обращению с ТКО, платежи на вывоз мусора уже изменены.

С 1 января 2018 года «плата за экологичность» для благоустроенного жилья определена 71,77 рубля с одного человека, в частично благоустроенном и неблагоустроенном жилье она составит 104,92 рубля с одного человека (ранее плата по предельному тарифу составляла 40,22 рубля на одного человека в благоустроенном жилье, для частично благоустроенного и неблагоустроенного жилья тариф составлял 58,79 рубля).

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании, была разработана в октябре 2016 года. Она предполагает организацию семи зон, которые охватывают сельские поселения семи муниципальных районов (Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий) и двух городских округов — Барнаула и Новоалтайска. В каждой из этих зон за три года требуется построить десятки новых полигонов и скотомогильников, обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО).

Барнаульская зона межмуниципальной системы Алтайского края по обращению с отходами, согласно утвержденной схеме, охватывает сельские поселения семи муниципальных районов (Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий) и двух городских округов — Барнаула и Новоалтайска.

Капитальные затраты на строительство стационарных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов (ВМР), приобретение мусоровозов, приобретение бункеровозов в ценах 2016 года составляли почти 1 миллиард рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный передел: регионы столкнулись с проблемами