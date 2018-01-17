Имитация конкуренции: сговор на торгах для больниц Татарии

Казань, , 07:21 — REGNUM В Казани 1 февраля 2017 года антимонопольное ведомство вынесет вердикт по делу о сговоре шести компаний, принявших участие в 34 аукционах на поставку медизделий и расходных материалов для шести больниц, диспансеров Татарии. Пять компаний заявлялись на тендер для создания видимости конкуренции, так как созданы одним и тем же физлицом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

УФАС по РТ считает, что конкурентная борьба была сымитирована для того, чтобы лишить иных вероятных участников возможности внести свои предложения по цене, «а действия шести указанных игроков преследовали цель исключить из аукциона добросовестных участников и заключить государственные контракты по максимально возможной цене». В качестве подтверждения недобросовестности антимонопольщики называют минимальное снижение цены по аукционам, так как каждый участник подал лишь по одной заявке, использование единого IP-адреса и то обстоятельство, что, несмотря на то, что «аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной максимальной ценой контракта, но проходили по выверенной модели поведения».

К ответу будут привлечены ООО «ИВЦ «Анатомика», ООО «ГИРЯ 14» (ранее носившее название ООО «Гедеон Казань»), ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ» и ООО «Диапомпа». Единственным учредителем четырёх обществ из представленных является физлицо — Альмир Михеев. В ООО «Диапомпа» он выступает в качестве соучредителя с Александром Ярчевским. По данным из ЕГРЮЛ, компании имеют один и тот же юридический адрес, уставной капитал в районе 10 тыс. рублей и зарегистрированы в Казани в период с 2009 по 2015 год. Ещё одно общество — ООО «Диомид» имеет другого учредителя, но также привлекается к ответу.

В ходе расследования антимонопольного ведомства было проанализировано 66 тендеров на общую сумму 107 млн рублей. Начальные цены, заявленные госзаказчиками в ходе торгов, снижались лишь на 0,5−2%, в результате чего УФАС по РТ усмотрело «признаки заключения антиконкурентного соглашения между указанными организациями».

Отметим, компании, которые антимонопольщики обвиняют в сговоре, становились победителями по десяткам тендеров. К примеру, с принявшим участие почти в 50 торгах ООО «Ортопрайм» в середине февраля 2017 года был заключён контракт на сумму 23 804 648 рублей на поставку расходных материалов, изделий медицинского назначения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (сфера нейрохирургии). Заказчиком выступила Республиканская клиническая больница министерства здравоохранения РТ. Вторым участником торгов стало ООО «Диомид», фигурирующее в документах УФАС по РТ, которое снизило цену предложения на 120 226 рублей от начальной — с 24 045 101 рубля до 23 924 875,49 рубля. При оплате этого контракта задействованы средства федерального бюджета и бюджета ТФОМС.