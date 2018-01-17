Укрепление рубля остановила нефть

Москва, , 07:17 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 16 января снижением по курсу евро и повышением по курсу доллара. Такое открытие было связано с общим ослаблением единой валюты на рынке Форекс и снижением цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Из-за дешевеющей нефти рубль находился под давлением до закрытия торгов, несмотря на то, что в ходе американской сессии доллар растерял все заработанные очки.

Цены на нефть марки Brent 16 января снизились до $68,82 против максимума $70,35 днем ранее. Устойчивое снижение нефтяных котировок ещё не отразилось на курсе рубля в полной мере. Курс доллара восстановился до 56,55 руб., курс евро — до 69,37 руб.

Сегодня, 17 января, Brent подешевела на 0,43%, до $69 за баррель. Так как по нефти была пройдена поддержка $69,30, то сейчас возросли риски нисходящей коррекции до $68,30.

Если покупатели при дальнейшем снижении цены начнут активно закрывать длинные позиции, то тогда падение котировок может ускориться до уровня $67,30/67,65.

Дальнейшее снижение котировок негативно отразится на курсе рубля. Сейчас пара находится в коррекционной фазе. По ценовой модели создается впечатление, что укрепление рубля продолжится.

Но оно может быть обманчиво, потому что с приближением февраля покупатели рубля нервничают из-за возможных новых антироссийских санкций со стороны США.

Если 17 января на открытии Мосбиржи курс доллара превысит уровень 56,56 руб., то движемся в район 56,80 руб. Если нет, то надо следить за динамикой нефтяных котировок. Так как при возобновлении ралли по нефти курс доллара двинется обновлять минимумы.

Напомним, 16 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 21 коп. (+0,37%), до 56,53 руб., курс евро — на 15 коп. (+0,22%), до 69,34 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (-6,6%), евро/рубль — 235,5 млн евро (-34,36%).

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