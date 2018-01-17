Юань достиг очередной высоты по отношению к доллару США

Пекин, , 06:24 — REGNUM Курс юаня вновь укрепился по отношению к доллару США, сообщает 17 января китайское агентство «Синьхуа».

За прошедшие последние двое суток, 16 и 17 января, курс валюты Поднебесной в совокупности укрепился на 239 базисных пунктов.

Таким образом, курс китайской валюты достиг очередной высоты 6,4335 юаня за доллар США.

Однако, стоит отметить, что 17 января рост курса несколько замедлился, составив всего 37 базисных пункта против 202 базисных пунктов 16 января.

15 января юань так же стремительно «выстрелил» на 358 базисных пунктов. При поддержании нынешней тенденции юань вполне может претендовать на преодоление отметки 6,4 за доллар.

Напомним, что еще с 2015 года власти Китая проводят всеобъемлющую финансово-экономическую реформу, которая в том числе затрагивает и методику расчета курса юаня, делая ее более «рыночно ориентированной».

Как отмечает экономист Commerzbank Asia Чжоу Хао, курс юаня в 2018 году продолжит стремительно укрепляться по отношению к валютной корзине.

Напомним, что в 2017 году китайская валюта укрепилась на 6,72% по отношению к доллару США.

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