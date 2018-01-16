«Запад прагматичен, но ошибся в расчётах» — Мантуров о санкциях против РФ

Москва, , 18:00 — REGNUM Несмотря на то, что в основе политики санкций Запада лежит детально продуманный экономический расчёт, планы европейских и американских политиков оказались несовершенны и не учли возможностей адаптации российской экономики к новым экономическим условиям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

В ходе дискуссии на форуме было заявлено о том, что товарооборот России с Евросоюзом вырос, кроме того, Россия увеличивает объёмы несырьевого экспорта. В то же время глава Минпромторга подчеркнул, что в основе принимаемых санкционных решений Запада лежат экономические расчёты при создании соответствующего политического фона.

В ответ на уточняющие вопросы о том, какой же в таком случае эффект должны были возыметь западные санкции, если они не смогли привести к краху российскую экономику, глава Минпромторга пояснил, что, во-первых, не следует преувеличивать данные статистики.

Хотя объёмы торговли в стоимостном выражении растут, это частично обусловлено спецификой торговой номенклатуры — и, соответственно, ростом цен в последнее время на нефть и газ, указал он.

Во-вторых, по мнению Мантурова, расчёт Запада был хоть и прагматичен, но опирался он на неполную или ошибочную информацию о российской экономике.

«Что касается принимаемых решений, делаются иногда и ошибки. Когда я говорю о том, что в основе лежит экономический расчёт, то ведь его можно принять и ошибочно. Просто никто не предполагал, что мы так быстро и интенсивно, например, будем реализовывать масштабные планы импортозамещения», — заявил Мантуров.

Наглядным примером этому служит закрытие поставок нефтегазового оборудования по освоению арктического шельфа.

«Закрыли поставки технологического оборудования нефтегазового — мы создали своё. Просто никто не предполагал, что это будет настолько быстро. Мы интегрировали фундаментальную и прикладную науку и предприятия и компании, которые работают в нефтегазовом секторе», — пояснил Мантуров.

«Раньше никто в нашу сторону не смотрел. Наши нефтяные, газовые компании на предприятия, производящие нефтегазовое машиностроение, в упор не смотрели. Когда закрыли поставки технологического оборудования — к ним обратились лицом, мы сформировали пул организаций и учёных. И вот сегодня мы уже 46% поставляем собственной продукции для задач нефтегазовых компаний», — добавил он.

В Москве с 16 по 18 января 2018 года проходит очередной Гайдаровский форум на площадках Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В ходе дискуссии о тенденциях в мировой экономике министр промышленности России Денис Мантуров высказал мнение, что политические мотивы не были основными при принятии решений на Западе об антироссийских санкциях, несмотря на то, что большинство гостей в зале посчитали, что в основе антироссийских санкций Запада лежат сугубо политические мотивы (56%).

Поддержку идея Мантурова не вызвала и у иностранных участников дискуссии. Они также настаивали на том, что политика санкций приносит существенный вред свободной торговле, в том числе наносит она ощутимый вред и экономике РФ — что частично шло вразрез словам отечественных спикеров, которые говорили, что России удалось пережить период санкций сравнительно безболезненно.

Среди иностранных гостей панельной дискуссии были президент Европейского центра политики, президент Европейского Совета в 2009—2014 годах Херман Ван Ромпёй, профессор международной экономики Университета Джонса Хопкинса, первый заместитель директора Международного валютного фонда в 2001—2006 годах Энн Крюгер и председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries, премьер-министр Финляндии в 1991—1995 годах Эско Ахо.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это не может работать вечно» — Мантуров о пользе санкций для экономики РФ