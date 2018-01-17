Российский авторынок: отложенный спрос — не значит преодоленный кризис

Санкт-Петербург, , 01:11 — REGNUM Автомобильный рынок в России в ушедшем году, казалось бы, начал восстанавливаться, но неспешно. О том, что ждать в наступившем году, пишет корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Незначительный рост, показанный авторынком, по мнению Олега Мосеева, президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), все же лучше падения. Кризис, тем не менее, нельзя считать завершившимся: доходность на один автомобиль по-прежнему находится на минимальных уровнях, а где-то она даже отрицательная. Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», также считает, что кризис не пройден: итоги-2017 оказались позитивными на фоне низких показателей 2016-го. На негативные факторы, продолжающие оказывать влияние на рынок, указывает Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ», выделяющий среди данных факторов прежде всего отсутствие роста реальных доходов населения.

Тем не менее, и «РОАД», и «АВТОСТАТ» ожидают в этом году роста в пределах 10% (5−10% по прогнозам Aut-Dealer СПб), чему будут способствовать господдержка и отложенный спрос:

«Однако важно понимать, что бюджет государственной поддержки ограничен. Скорее всего, весной некоторые программы будут завершены, потому что бюджет ни них будет израсходован. Таким образом, наиболее интенсивно рынок будет расти в первом полугодии. Не стоит забывать, что в марте нас ждут президентские выборы, и, соответственно, политический фактор также должен быть учтён. Избиратели должны быть довольны, в том числе за счет имеющихся возможностей покупки автомобилей. Во втором полугодии из-за высокой базы прошлого года будет наблюдаться снижение темпов роста», — говорит Азат Тимерханов.

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